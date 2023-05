ฮือฮา Mister Star Thailand 2023 เด็ดเผ็ด ร้อนแรง รอบชุดว่ายน้ำเซ็กซี่เว่อร์

แรงสนั่นกับเวทีเวทีประกวดหนุ่มหล่ออันดับ 1 ของไทย หล่อ ฉลาด สมาร์ท ทั่วไทยทั้ง 77 จังหวัด ปีนี้ฉลองครบรอบ 5 ปี จัดประกวดให้อลังการ ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆ ปีรอบเก็บตัวเข้มข้น ตั้งแต่ 19 - 21 พฤษภาคม ที่โรงแรมดัง สตาร์เวลล์บาหลีนครราชสีมา 3 วัน 2 คืน หนุ่มหล่อจากทุกทิศทั่วไทยมารวมตัวกัน มีทีเด็ดตั้งแต่การให้หนุ่มหล่อ ไปร่วมรีวิวสินค้ามากมาย คุณภาพจริงในเครือ สตาร์เวลล์ Starwell ไปตะลุยตลาดดัง เซฟวัน Save ONE โคราช ทำเอาตลาดแตก คักคักแรงๆ ไปแล้ว ส่วนค่ำคืนสุดเฮฮา มีงานปาร์ตี้เลี้ยงหนุ่มๆ พร้อมคัดหาหนุ่มเสียงดี เพื่อจะไปชิงชัยต่อในสาขา Mister Star Voice มิสเตอร์สตาร์วอยซ์วันต่อมา สิ้นสุดการรอคอย กับรอบชุดว่ายน้ำเร้าใจ จัดประกวดไปแล้ว ที่สระว่ายน้ำใหญ่ ในหมู่บ้านหรูหรา ดิไอคอน The ICON สาขาสุรนารายณ์ นครราชสีมาโดยได้รับเกียรติจากสองหนุ่มหล่อ มาเป็นกรรมการด้วยคือMister Star Thailand 2022 และผู้กำกับหนัง-ซีรีส์ดังหนุ่มๆ ซ้อมเดินกันก่อน แต่แดดแรงมากๆ ถึงมากที่สุด เกือบจะตับแตก แต่หนุ่มหล่อทุกคนยังพร้อมฟิตเฟิร์ม ในรอบชุดว่ายน้ำเซ็กซี่เว่อร์ ถึงเวลาเดินจริง แต่ละคนลีลาไม่ธรรมดา โอ้โห! เดินสับๆ เท่ๆ ยั่วๆ ได้เด็ดเผ็ดยิ่ง เรียกเสียงกรี๊ดและฮือฮาได้มากมายนักธุรกิจพันล้านประธานกองประกวด Mister Star Thailand 2023 และผู้บริหารในเครือสตาร์เวลล์ Starwell ผู้มีวิสัยทัศน์ไกล ให้โอกาสกับหนุ่มหล่อทั่วไทย ให้สัมภาษณ์ดังนี้ "เราเก็บคะแนนกันทุกอย่างทุกกิจกรรม ตั้งแต่วันแรกๆ ที่น้องๆ เข้ามากอง ไม่ใช่ดูแค่รูปร่างหน้าตาเท่านั้น แต่ต้องมีทัศนคติที่ดี มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นด้วยหลังจากรอบเก็บตัวแล้ว เรามีเวลาให้หนุ่มๆ ไปเตรียมตัวค่อนข้างนานอยู่ จะเจอกันอีกที รอบตัดสินเลย เสาร์ที่ 8 กรกฎาคมเลย ปีนี้เราจัดหนักจัดใหญ่จริงๆ ที่เซ็นทรัลโคราช แฟนคลับของหนุ่มหล่อในแต่ละจังหวัด เตรียมมาเชียร์กันได้ ชอบใครรักใคร ตอนนี้ก็รีบไปโหวตกันได้เลยครับ"ด่วนๆ ร่วมโหวตคะแนน Mister Star Choice Thailand 2023กดลิงก์ด่วน หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ที่ช่องทาง Line ไลน์ https://lin.ee/brPGqZd รีบโหวตจังหวัดที่คุณชอบมากๆ ให้เข้ารอบ 15 คนสุดท้ายเช็กผลคะแนนแบบ Real Time เรียลไทม์ที่ https://vote.bankonlakorn365.comกดสมัครสมาชิกผ่านไลน์ หรือเบอร์โทร. เติมพ้อยต์ผ่านระบบ แล้วเลือกโหวต ตำแหน่งที่ชื่นชอบ อันดับ 1 อาจเป็นคนที่คุณชื่นชอบ จะปิดโหวต เสาร์ที่ 8 ก.ค. 2566 เวลา 20.00 น.รอกันอีกหน่อย รอบตัดสิน รอตื่นตาตื่นใจไปพร้อมกันทั่วประเทศไทย จะจัดขึ้นให้สุดว้าวที่เซ็นทรัล โคราช Central Korat ที่โคราชฮอลล์ Korat Hall ชั้น 4 เสาร์ที่ 8 กรกฎาคมนี้ ย้ำๆ ห้ามพลาด! พร้อมโชว์เต็มวง แบบสุดพลัง กับวงดังระดับประเทศ วงระเบียบวาทศิลป์ พร้อม 4 หนุ่มหล่อล่ำในนาม Mister Star Voice ตัวแทนจากจังหวัดเชียงราย ขอนแก่น อุทัยธานี อุตรดิตถ์ ที่จะขึ้นร่วมโชว์ม่วนๆ จอยๆ ด้วยกัน โดยจะไลฟ์ Live สดผ่านทางเพจ Mister Star Thailandหนุ่มหล่อโดดเด่นหลายคน เช่น หนุ่มนักเรียนนอกจากแคนาดา มิก ภูริวัจน์ ไอยราสิริวัชร ,หนุ่มลูกครึ่งอังกฤษ แอนเนียล ดัลเนียล อเล็กซ์ เบิร์ด มิสเตอร์สตาร์บึงกาฬ ,ขาวใสคล้ายซุปตาร์เกาหลี เอม ณัฐพัฒน์ สาพิมพ์ มิสเตอร์สตาร์ สมุทรสาคร ,สูงเด่นสง่าออร่าแรง ไดม่อน ธนดล โกมัย มิสเตอร์สตาร์อ่างทองนักร้องเสียงทรงพลังจากวงดุริยางค์ทหารอากาศ ซานโตส ธีระวัฒน์ วายนต์ มิสเตอร์สตาร์อุทัยธานี ,เจ้าของสวนทุเรียน ตูมตาม สุพศิน โสมคล้าย มิสเตอร์สตาร์ พัทลุง ,มีดีหลายจุดต้อง ไตร เวียงเจริญ มิสเตอร์สตาร์เชียงราย ,ฝาแฝดยิ้มมหาเสน่ห์ เบสท์ คณานนท์ ทัดรอด มิสเตอร์สตาร์เลย และ บิ๊ก คเณศ ทัดรอด มิสเตอร์สตาร์ นครนายกฯลฯทีม Mister Star Thailand 2023 มิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ ที่ 1 - 5 จะได้รับเงินและของรางวัล ปีนี้มีรางวัลพิเศษมากมายรอแจกแหลก เช่นMisster Star Social Media ThailandMisster Star Choice ThailandMisster Star Voice ThailandMisster Star Popular ThailandMisster Star On Stage ThailandMisster Star ชุดประจำจังหวัดยอดเยี่ยม 1-3มิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ Mister Star Thailand 2022 เวทีหนุ่มหล่อที่ 1 ของไทย การประกวดปีนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากหลายแบรนด์ดัง เช่น* สินค้าในเครือ สตาร์เวลล์ StarWell* ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สตาร์เวลล์ StarWell* ผลิตภัณฑ์สไมล์ Smile* บ้านคนละคร 365* ชุดว่ายน้ำ RYU Swimwear* ชุดว่ายน้ำ X Rock Swimwear* โรงแรมสตาร์เวลล์บาหลี นครราชสีมา* หมู่บ้านดิไอคอน The icon* ผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือ ดีคัก D Kag* ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด็อกเตอร์ ดี Dr. Dee* นครชัยทัวร์* เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา* ตลาดเซฟวัน Save ONE โคราช* บุญเรือน ครีเอชั่น อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ Bunruan Creations Art Design* ร้านชุดสูท ปูนหอม หลานย่า* ดี มันนี่ กู้ง่าย ดอกต่ำ อนุมัติไวบอกแล้วนะต้องห้ามพลาดแม้แต่เสี้ยววินาที คลิกด่วนตามติดตลอดได้ที่Fanpage แฟนเพจ Mister Star ThailandTikTok ติ๊กต็อก @misterstarthไอจี @misterstar_thhttps://www.misterstarthailand.com