ที่แท้ “ไป่ ทาคน” มาอัพหล่อที่ไทย ก่อนโกฮอลลีวูด

กลับมาเยือนเมืองไทยอีกครั้งสำหรับนายแบบพม่า หนุ่มหล่อที่สุดในโลกปี 2021 The 100 Most Handsome Faces of 2021 ที่จัดขึ้นโดย TC Candler โดยในครั้งนี้นอกจากเจ้าตัวจะมาเที่ยวพักผ่อนเป็นการส่วนตัวแล้ว ก็ยังแอบมาทำหล่อและกระชับกล้ามท้องที่ Let mein clinic คลินิกศัลยกรรมความงามมาตรฐานเกาหลี เตรียมตัวโกฮอลลีวูด เสริมความหล่อล่ำบึ้ก โดยมี คุณเมย์ Master ศวรรยา การะเกต ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามเกาหลี ผู้บริหาร Let mein clinic ให้คำปรึกษาโดยเจ้าตัวได้เผยว่าการได้มาเมืองไทยครั้งนี้เหมือนได้กลับบ้านหลังที่ 2 ขอบคุณทุกคนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เร็วๆ นี้จะได้เห็นผลงานซีรีส์ที่กัมพูชา ซึ่งกำลังจะถ่ายทำ และกำลังจะเซ็นสัญญากับจีนเพื่อเตรียมตัวจะไปเล่นหนังฮอลลีวูด 3 ปีที่ไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิง ทำให้ต้องกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้น ก็เลยมาเมืองไทย รู้จักกับคุณเมย์เจ้าของคลินิกเป็นการส่วนตัว ก็เลยมาให้ดูแลเรื่องผิวและหน้าท้องที่อยากจะให้กระชับกว่านี้ ซึ่งใช้เวลาในการทำแค่ 30 นาทีก็กระชับขึ้นมาทันที รู้สึกมั่นใจด้านคุณเมย์ Let mein clinic ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามเกาหลี ก็เผยว่า สำหรับไป่จะมีปัญหาบริเวณใต้ตา ก็ต้องใช้ฟิลเลอร์ที่ตา และทำโปรแกรมไวท์เทนนิ่งเพื่อให้ฟื้นฟูผิวให้ขาวใส ในส่วนของรูปร่างไป่มีรูปร่างที่ดีอยู่แล้ว แต่ช่วงท้องอาจจะมี fat อยู่นิดหน่อย ก็ต้องใช้โปรแกรม Burn Fat ของทางเลทมิอินคลินิกซึ่งเป็นนวตกรรมเกาหลีที่ช่วยในด้านการกำจัดไขมันเร่งด่วน ทำเพียงแค่ 30 นาทีก็เห็นผลสัดส่วนลดลงทันทีงานนี้ไป่ทาคนก็เลยต้องถอดเสื้อโชว์แผงอก เล่นเอาสาวๆ ในคลินิกกรี๊ดกันเลยทีเดียว โดยเจ้าตัวเผยว่า ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน รู้สึกได้ว่าท้องกระชับขึ้นจริงๆ สร้างความมั่นใจให้กับตนเองมากขึ้น เป็นทางลัดสำหรับคนที่ต้องการจะลดและกระชับสัดส่วนภายในเวลาอันรวดเร็ว