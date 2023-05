รูปคู่มาแล้ว “แอฟ ทักษอร - ทิม พิธา” ชาวเน็ตถาม หรือนี่คือการเปิดตัว? (คลิป)

แรงเชียร์เยอะจริงๆ สำหรับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 กับนางเอกสาวที่ก่อนหน้านี้ชาวเน็ตมโนเอามาโยงกันยกใหญ่ หลังแอฟแชร์ข้อความ “พรรคความแร้ (แพ้ความรัก)” ส่วนทิม ก็มีการพูดคำว่า “พรรคที่จะร้อม (พร้อมที่จะรัก)ล่าสุดหรือทำต่อมฟินเอฟซีพุ่งปรี๊ดอีกครั้ง หลังจากที่ได้เผยคลิปทิมกับลูกสาว “น้องพิพิม” และ “แอฟ” กับ “น้องปีใหม่” ร่วมเฟรมเดียวกันสีหน้าชื่นมื่น งานนี้เข้าไปเมนต์กันสนั่น ไอจีแตกเลยทีเดียว โดยมีการแซวว่า ว่าที่นายกฯ และสตรีหมายเลข 1, เชียร์ให้ปลงใจกัน, กิ่งทองใบหยก ฯลฯ แต่ใดๆ คือเมนต์ที่ถามว่า เขาเปิดตัวแล้วเหรอ ซึ่งเต้ก็ส่งหัวใจให้ ไม่ได้ปฏิเสธคำถามดังกล่าวนอกจากนี้ทิม พิธา ยังได้โพสต์ภาพคู่แอฟพร้อมข้อความว่า Good to see you today! @aff_taksaorn