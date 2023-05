คึกคักโคตร Mister Thailand 2023 เก็บตัววันแรก

หนุ่นหล่อหลายสไตล์พร้อมเข้ารายงานตัวตั้งแต่เช้า ที่ห้องแกรนด์บอลรูม Grand Ballroom ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์ Starwell Convention Center โดยหนุ่มหล่อทั้งหมด ได้พักเก็บตัวที่โรงแรมสุดชิล สตาร์เวลล์บาหลี นครราชสีมาไม่รอช้า ช่วงเช้าเต็มไปด้วยกิจกรรมตื่นตาตื่นใจ โดยมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ถ่ายภาพพอร์ทเทรต Portrait ที่ทั้งหล่อเท่โดดเด่นยิ่ง สลับกับการไปรีวิวสินค้ามากมาย ที่มีคุณภาพในเครือ สตาร์เวลล์ Starwell และมีการฟิตติ้งชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่อีกด้วยมีช่วงสัมภาษณ์เข้มข้น เจาะลึกๆ โดยได้รับเกียรติจากผู้กำกับซีรีส์วายดังไปหลายประเทศเรื่อง Love Syndrome III รักโคตรๆ โหดอย่างมึง 3ช่วงค่ำ ทีมมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ Mister Thailand 2023 พร้อมใจกันไปบุกๆ ที่ตลาดเซฟวัน Save ONE ทำเอาตลาดแตก ประชาชนมุงดูกันเยอะ หนุ่มหล่อเดินเหนื่อยหน่อย แต่ก็พร้อมสู้ตกดึกมีงานเลี้ยงพิเศษ สตาร์ปาร์ตี้ Star Party ต้อนรับหนุ่มหล่อทั่วไทย ที่ห้องแกรนด์บอลรูม Grand Ballroom ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์ Starwell Convention Center อิ่มกายอิ่มใจอิ่มหูไปแล้ว เพราะมีการคัดเลือกหนุ่มหล่อ ที่ร้องเพลงเพราะ เพื่อจะไปเข้าชิงตำแหน่งพิเศษ Mister Star Voice มิสเตอร์สตาร์วอยซ์ห้ามพลาดเด็ดขาด ยังมีกิจกรรมเด็ดๆ อีก 2 วันแบบแน่นๆ จุกๆ ของทีม มิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ Mister Thailand 2023 หล่อ ฉลาด สมาร์ท ทั่วไทยประธานกองประกวด มิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ Mister Thailand 2023 ผู้มีวิสัยทัศน์เปิดโอกาสดีๆ ให้กับหนุ่มหล่อทั่วไทย ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ปีนี้เกินคาด มีหนุ่มหล่อเข้ามาเยอะ นอกจากหล่อแล้วยังมีหลายคนมีประวัติ มีความสามารถน่าสนใจมากๆ อยากให้ติดตามต่อไป ปีนี้สนุกแน่นอนด่วนๆ ร่วมโหวตคะแนน Mister Star Choice Thailand 2023 เพียงกดลิงก์หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด ที่ช่องทาง ไลน์ https://lin.ee/brPGqZd เพื่อโหวตจังหวัดที่คุณชื่อชอบ ให้เข้ารอบ 15 คนสุดท้ายเช็กผลคะแนนแบบเรียลไทม์ที่ https://vote.bankonlakorn365.com กดสมัครสมาชิกผ่านไลน์ หรือเบอร์โทร. เติมพ้อยผ่านระบบ แล้วเลือกโหวต ตำแหน่งที่ชื่นชอบ เพราะอันดับ 1 อาจเป็นคนคุณชื่นชอบ หมายเหตุ ปิดโหวต เสาร์ที่ 8 ก.ค. 2566 เวลา 20.00 น. ห้ามพลาด! รอบชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่นัวคักๆ จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคมนี้ เริ่มตั้งแต่ 16.00 เป็นต้นไปรอบตัดสิน! รอระทึกพร้อมกันทั่วไทย จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่เซ็นทรัลนครราชสีมา ฮอลล์ชั้น 4 เสาร์ที่ 8 กรกฎาคมนี้ พร้อมโชว์เต็มวงตื่นตาตื่นใจกับวง ระเบียบวาทศิลป์ โดยจะไลฟ์ Live สดผ่านทางเพจ Mister Star Thailandทีม Mister Star Thailand มิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ ที่ 1 - 5 จะได้รับเงินและของรางวัลเยอะมากๆ และปีนี้มีรางวัลพิเศษมากมายรอแจก เช่นMisster Star Social Media ThailandMisster Star Choice ThailandMisster Star Voice ThailandMisster Star Popular ThailandMisster Star On Stage ThailandMisster Star ชุดประจำจังหวัดยอดเยี่ยม 1-3มิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ Mister Star Thailand 2022 เวทีหนุ่มหล่อที่ 1 ของไทย การประกวดปีนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากแบรนด์ดัง เช่น* สินค้าในเครือ สตาร์เวลล์StarWell* ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สตาร์เวลล์StarWell* ผลิตภัณฑ์สไมล์ Smile* บ้านคนละคร 365* ชุดว่ายน้ำ RYU Swimwear* ชุดว่ายน้ำ X Rock Swimwear* โรงแรมสตาร์เวลล์บาหลี นครราชสีมา* หมู่บ้านดิไอคอน The icon* ผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือ ดีคัก D Kag* ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด็อกเตอร์ดี Dr.Dee* นครชัยทัวร์* เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา* ตลาดเซฟวัน Save ONE* Bunruan Creations Art Design* ปูนหอม หลานย่า* ดี มันนี่ กู้ง่าย ดอกต่ำ อนุมัติไวห้ามพลาด! แม้แต่เสี้ยววินาที คลิกด่วนตามติดตลอดที่ Fanpage Mister Star Thailand TikTok @misterstarth ไอจี @misterstar_th , https://www.misterstarthailand.com