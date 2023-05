ภรรยาเผยให้เห็น “เอส กันตพงศ์” ทีละนิด ลูกสาวเฝ้าข้างเตียง ลั่นเราจะอยู่เคียงข้างคุณ

แฟนๆ คอยส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องกับครอบครัวของพระเอกหนุ่มหลังจากที่อยู่ๆ เอส ก็วูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ เมื่อช่วงวันที่ 9 พ.ค. ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ก็รวมเวลาได้ 10 ยันแล้วที่เอสยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล โดยมีภรรยาสาวคอยอัปเดตอาการให้แฟนๆได้ทราบกันที่ผ่านมา เอสยังอยู่ในขั้นวิกฤติ แพทย์ยังต้องติดตามเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด ซึ่ง คิตตี้ เผยให้เห็นภาพสามีที่นอนอยู่บนเตียงทีละนิด วันนี้ก็ได้โพสต์ภาพขณะกำลังอุ้มลูกสาวอยู่ข้างเตียงของเอส กันตพงศ์ พร้อมข้อความว่า "Always by your side" (จะอยู่เคียงข้างเสมอ)และยังได้โพสต์ไอจีสตอรี่ภาพลูกสาวนั่งข้างๆ คุณพ่อ กับข้อความว่า "Every day until you are better" (จะอยู่เฝ้าทุกวันจนกว่าจะดีขึ้น) และ "We are staying by your side" (เราจะอยู่เคียงข้างคุณ)