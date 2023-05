วิน เมธวิน แบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของแบรนด์ PRADA นำทีมร่วมงานเปิดตัว PRADA PARADOXE น้ำหอมกลิ่นใหม่ล่าสุดจาก PRADA BEAUTY

แบรนด์แอมบาสเดอร์นำทีมเหล่าเซเลบไทยและทั่วเอเชีย ร่วมงานปาร์ตี้เฉลิมฉลองแด่น้ำหอมซิกเนเจอร์สำหรับผู้หญิงกลิ่นใหม่ที่บอกเล่าตัวตนผู้หญิงในแบบฉบับ PRADA ที่เติบโตขึ้น ด้วยการสร้างสรรค์กลิ่นหอมของดอกไม้สีขาว โดยถูกทวิสต์สู่กลิ่นซิกเนเจอร์ที่บรรจุอยู่ในขวดทรงสามเหลี่ยมสุดไอคอนิกของแบรนด์ รวมเสน่ห์ความหอมเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ ณ ห้องอาหาร OJO Bangkok โรงแรม The Standard Bangkok Mahanakhonงานในค่ำคืนนี้ PRADA BEAUTY แบรนด์ชั้นนำระดับโลก จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของ PRADA PARADOXE น้ำหอมสำหรับผู้หญิงที่มาในคอนเซปต์ความหลากหลายมิติของหญิงสาวอย่างยิ่งใหญ่ โดยหนุ่มวิน ปรากฏตัวมาในในโททัลลุคสุดเท่จากแบรนด์ PRADA พร้อมด้วยและเหล่าคนดังทั่วเอเชีย อาทิจากสิงคโปร์,และจากมาเลเซีย,และจากอินโดนีเซีย,จากฟิลิปปินส์,และจากอินเดีย ที่มาร่วมงาน พร้อมโชว์สุดพิเศษจาก DJ NoteP (นท พนายางกูร)ความแตกต่างอย่างลงตัวในแบบ PRADA PARADOXE คือการแสดงออกถึงตัวตนที่หลากหลายและอิสระที่มาพร้อมกับการเป็นผู้หญิงที่ไม่ยึดติดอยู่กับนิยาม ความขัดแย้งแตกต่างในตัวผู้หญิงไม่เพียงเผยให้เห็นถึงสิ่งที่พวกเธอมีเหมือนกัน แต่ยังเป็นการค้นพบมิติตัวตนที่หลากหลายในขณะที่ช่วยสร้างพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนบทสนทนา ดั่งคำกล่าวที่ว่า "NEVER THE SAME, BUT ALWAYS HERSELF”