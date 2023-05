เรียกว่าเจอมรสุมชีวิตครอบครัวอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียว สำหรับนางร้ายสาว "หนิง ปณิตา ธรรมวัฒนะ" ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ข่าวเศร้ากับการจากไปของคุณป้า พร้อมกับเผยภาพและข้อความระบุว่า "RIP Always in my heart ไหนใครว่าปีนี้ดวงดี มาให้ครบ ยังไหวอยู่"ซึ่งงานนี้ก็มีบรรดาแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงต่างก็พากันให้กำลังใจเธอกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว