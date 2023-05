“โมเม” ปลื้มเจอ “ลิซ่า” หน้าลิฟต์ ทักทายดีพร้อมให้ถ่ายรูปคู่

เรียกได้ว่าเป็นความโชคดีของ “โมเม นภัสสร บุรณศิริ” ที่เจ้าตัวได้เดินทางไปเวนิส อิตาลี พร้อมพกแต้มบุญสูงไปด้วยแบบเน้นๆ เพราะงานนี้แค่ยืนเฉยๆหน้าลิฟต์ ก็ได้เจอ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า BlackPink “ ที่เดินทางไปเวนิสเช่นกัน เพื่อร่วมงานของ Bvlgari ซึ่งไอดอลสาวได้เดินออกจากลิฟต์มาพอดี โดยเป็นช่วงที่เธอกำลังจะออกไปเดินเล่นเที่ยวชมเมืองงานนี้เลยเกิดเป็นโมเมนต์น่ารัก ที่ทำเอาบิวตี้บล็อกเกอร์ - พิธีกรสาว ถึงกับปลื้มใจสุดๆ เมื่อซุปตาร์ไอดอลเผยว่า ได้มีโอกาสดูคลิปของ โมเม หลายครั้ง พร้อมกับอนุญาตให้ถ่ายรูปคู่ด้วยได้ ทั้งที่ปกติทางค่าย YG Entertainment จะไม่ค่อยยอมให้ศิลปิน ถ่ายภาพกับบุคคลอื่นง่ายๆแต่อย่างใด เรียกได้ว่าโมเมนต์นี้ โมเม ขอแชร์เลยทีเดียว“มีคนถามว่าเจอได้ยังไงนี่รอลิฟท์อยู่ ลิฟท์เปิดมาคือน้องเลยเลยขออนุญาตถ่ายรูปกับน้องน้องน่ารักมาก พูดคุยและให้ถ่ายรูปแบบยิ้มแย้มสุดๆ ไม่สงสัยว่าทำไมคนรักน้องเยอะมากๆSHE'S SO SWEET AND SO HUMBLE.”“ดีใจที่ได้เจอน้องแต้มบุญคือสุดมากจริงๆน้องน่ารักแบบมากๆๆๆๆไม่ถือตัวเลยน้องเห็นหน้าแล้วบอก‘หนูดูคลิปพี่เยอะเลยค่ะ’ฮืออออ...ตายตาหลับละค่ะอิชั้น”“So glad to meet you ka @lalalalisa_m. Thank you for taking the time to take pictures with us and thank you for your kind words. Saying that you watched my makeup videos means a lot to me. 🙏🏻♥️”( ยินดีที่ได้เจอค่ะ ลิซ่า ขอบคุณที่สละเวลาถ่ายรูปกับพวกเรานะคะ และขอบคุณสำหรับคำพูดดีๆ ที่บอกว่า ได้ดูวิดีโอแต่งหน้าด้วย มันมีความหมายมากๆเลยค่ะ )