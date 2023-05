“หมาก - คิม” สุดปลื้มโชว์การ์ดแต่งงานสำหรับพิธีที่อิตาลี

เหลือเวลาอีกเพียงแค่ 4 เดือนเท่านั้นก็จะถึงพิธีวิวาห์ของ “หมาก ปริญ สุภารัตน์” กับ “คิมเบอร์ลี แอน โวลเทมัส” ที่จะขึ้นในเดือน ก.ย. นี้ โดยทั้งคู่ได้เผยโฉมการ์ดแต่งงานโทนสีเขียว ที่ออกแบบมาได้ตรงตามจินตนาการของทั้งคู่ โดยเป็นการ์ดที่มีภาพวาดของวิลล่าหรู สถานที่จัดงาน ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองทะเลสาบแสนสวยเลคโคโม่ ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นสถานที่แต่งงานในฝันของใครหลายๆคน โดยสาวคิม เผยว่า“Revealing our wedding invitation card for Lake Como!!! 💌Thanks to the legend @miidear_invitations เหมือนเอาภาพในหัวเราออกมาเลย ถูกใจที่สุดเลยครับ/ค่ะ 🥹🤍อีก4เดือน!!! ตื่นเต้นมากๆเลยยยยยย”