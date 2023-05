“(G)I-DLE” ประกาศเวิลด์ทัวร์ในประเทศไทย 15 ก.ค. 66 นี้ พร้อมเตรียมเซอร์ไพรส์มาฝากชาว NEVERLAND เพียบ!!

เรียกว่าปังไม่มีแผ่ว! กับวงเกิร์ลกรุ๊ปมาแรงจากค่ายโดยในปี 2023 นี้ “(G)I-DLE” ได้ประกาศเวิลด์ทัวร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีแพลนเดินทางไปแสดงในหลากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย นับเป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปที่น่าจับตามองและเติบโตอย่างก้าวกระโดด มีเพลงฮิตติดชาร์ตมากมาย รวมทั้งยังเป็นเจ้าของรางวัลการันตีคุณภาพอย่าง BEST DIGITAL SONG ‘TOMBOY’ จากงาน GOLDEN DISC AWARDS 2022 ที่ผ่านมา เรียกได้ว่าทั้ง 5 สาว “Miyeon” (มิยอน), “Minnie” (มินนี่ เมมเบอร์ชาวไทย), “Soyeon” (โซยอน), “Yuqi” (อูกี) และ “Shuhua” (ชูฮวา) มาพร้อมความสามารถด้านงานเพลงที่โดดเด่น และการ Performance บนเวทีที่เป็นเอกลักษณ์“NEVERLAND” (เนเวอร์แลนด์: ชื่อกลุ่มแฟนคลับ) ชาวไทยเตรียมตัวให้พร้อม และมาฟินไปพร้อมกันในงาน “2023 (G)I-DLE WORLD TOUR [I am FREE-TY] IN BANGKOK” โดยงานนี้ได้ “BEX” (เบ็ก) บริษัทอีเว้นท์ออกาไนเซอร์ในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ป เป็นผู้จัดงาน ร่วมกับ “YJ PARTNERS” (วายเจ พาร์ทเนอร์ส), “PROUD2” (พราวด์ทู) และ “Cube Entertainment” (คิวบ์ เอนเตอร์เทนเมนต์) ที่เคยสร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ มาแล้วในหลายคอนเสิร์ต#2023GIDLE_WORLDTOURinBKK #여자아이들 #GIDLE #Iam_FREETY#2023_GIDLE_WORLDTOUR #BEX