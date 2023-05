“PUN” ศิลปินน้องใหม่ ส่งซิงเกิล “THERAPIST (เทอราพิส)” บทเพลงฮีลใจ ในวันอ่อนไหว

ประกาศเปิดตัวในฐานะศิลปินคนล่าสุด ส่งซิงเกิลแรกเพลงฮีลใจ ในวันอ่อนไหว พร้อมชวนผู้คนดื่มด่ำและสัมผัสงาน Art Exhibition ถ่ายทอดมุมมองของปัน ในบทบาทของการเป็นนักเทอราพิส ที่บำบัด และเยียวยาผู้คนผ่านเสียงเพลง ในงาน PUN, The Therapist 'You can always be someone's therapist" บอกเล่าความพิเศษ ที่ทุกคนสามารถเป็นเทอราพิสสำหรับใครบางคนได้เสมอ ในรูปแบบ Installation Art ผ่านเสียงเพลง โดยงานนี้จัดแสดงโชว์ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่วันนี้-21 พฤษภาคม 2566“ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย)” เป็นค่ายเพลงสากลอันดับหนึ่ง ที่ผลิตผลงานเพลงมากมายออกสู่ตลาดโลก ซึ่งรวมถึงตลาดเพลงไทย ที่ยังคงเดินหน้าผลักดัน และเฟ้นหาศิลปินมากความสามารถเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้แก่วงการเพลงไทยวันนี้ “ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย)” ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “PUN” หรือ “ปัน-สรณวรรธ พิชัยรณรงค์สงคราม” พร้อมส่งซิงเกิลแรกในชื่อเพลง “THERAPIST (เทอราพิส)” ที่บอกเล่าความรู้สึกของการอยากมีใครสักคน มาช่วยรับฟัง และปลอบประโลมให้รู้สึกดีขึ้น ในค่ำคืนอันโดดเดี่ยว ซึ่งปันได้มีส่วนร่วมในเพลงนี้ทุกขั้นตอน ทั้งแต่งเนื้อเพลงและทำนอง รวมไปถึงการเรียบเรียงเพลงด้วยตัวเอง โดยเพลงนี้ปันต้องการจะสื่อว่า “ทุกคนสามารถเป็นเทอราพิส สำหรับใครบางคนได้เสมอ”ปันเล่าว่า “ผมอาจจะสามารถเป็นเทอราพิสให้หลายๆ คนที่รักและชื่นชอบในงานเพลงของผม ที่พวกเขาฟังแล้วรู้สึกมีความสุข ในทางตรงกันข้าม ทุกคนก็อาจจะเป็นเทอราพิสให้กับผม เป็นแรงบันดาลใจ ที่ทำให้ผมรู้สึกอยากทำเพลงดีๆ ออกมาให้พวกเขาได้มีความสุข เวลาที่พวกเขาฟังเพลงของผม”นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้น ของงานเปิดตัวซิงเกิล “THERAPIST (เทอราพิส)” ภายใต้ชื่อ “PUN, The Therapist 'You can always be someone's therapist” โดยงานนี้นอกจากจะมีการนำมิวสิควิดีโอของเพลง “THERAPIST (เทอราพิส)” มาบอกเล่าผ่านงานอาร์ตในรูปแบบต่างๆ ยังมีการเล่าคอนเซปต์ของซิงเกิลถัดไป ที่แฟนเพลงจะได้ฟังในปีนี้อีกด้วยหากเล่าย้อนถึงประวัติของ “ปัน” หรือ “ปัน-สรณวรรธ พิชัยรณรงค์สงคราม” ศิลปิน Alternative / Indie POP / R&B วัย 19 ที่ฝีมือไม่ธรรมดา เส้นทางดนตรีของปันเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เขาเข้าร่วมในกลุ่ม YARB Crew ซึ่งเป็นทีมฮิปฮอปใต้ดินที่แฟนเพลงฮิปฮอปในไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีต่อมา ปันได้มีผลงานจากการเป็นศิลปินเดี่ยว โดยมีผลงานที่โดดเด่น คือเพลง “KRYPTONITE” และเพลง “MUSE” ที่ปัน ได้แต่งเนื้อเนื้อเพลงทั้งหมด ซึ่งได้ผสมผสานอิทธิพลของแนวเพลงสไตล์ป๊อปและอาร์แอนด์บี โดยทั้ง 2 เพลงนี้ ได้รับการตอบรับจากกลุ่มแฟนเพลงในเชิงบวกมากมาย เพลง “KRYPTONITE” มียอดชมมากกว่า 74 ล้านครั้งบน YouTube ภายใน 1 ปี และ “MUSE” มียอดชมมากกว่า 18 ล้านครั้งใน 7 เดือนใครหลายคนที่เคยฟังเพลงของปัน ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน ปันคือศิลปินที่เขียนเพลง ด้วยมุมมองที่แปลกใหม่ และใช้ภาษาสื่อสารได้ตรงใจกลุ่มแฟนเพลง GEN Z ในวงกว้าง จนทำให้มีฐานแฟนเพลงเพิ่มขึ้นมากมาย ในขณะเดียวกันหลายคนยังพูดถึงเสียงร้องเอกลักษณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ ชวนให้จดจำได้ตั้งแต่วินาทีแรกหากใครที่เป็นเรียลแฟนงานอาร์ต และกำลังมองหาแรงบันดาลใจ อย่าลืมมาร่วมสัมผัส และค้นหาคำตอบไปกับ “PUN, The Therapist 'You can always be someone's therapist" จัดแสดงโชว์ที่โซน ลิฟวิ่ง ฮอล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน งานนี้เปิดให้ชมฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 21 พค 2566 เชื่อว่างานนี้จะสามารถฮีลใจ คนที่รักเสียงเพลง และงานอาร์ตอย่างแน่นอน