TRIVIUM วงร็อกดังถูกใจบรรยากาศไทยจนต้องทำเป็นมิวสิควิดีโอ

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา หนึ่งในวงร็อกดังของอเมริกาอย่าง TRIVIUM ได้มาทัวร์คอนเสิร์ต “TRIVIUM Live In Bangkok 2023” ที่จัดโดย OD Rock ซึ่งในตอนนั้นสมาชิกของวงได้มีโอกาสใช้ชีวิตในบ้านเราทั้งการลงเรือหางยาง, ไปไหว้พระ, กินอาหารไทย ฯกระทั่งเมื่อวันที่ 5 พ.ค. ทางวงก็ได้มีการปล่อยเพลงใหม่ที่ชื่อว่า "No Way Back Just Through" ออกมา ซึ่งปรากฏว่าดูเหมือนว่าสมาชิกของวงจะติดใจการมาเยือนประเทศไทยไม่น้อย ถึงขนาดนำเอาบรรยากาศต่างๆ มาใส่ไว้ในตัวมิวสิควิดีโออย่างเป็นทางการกันเลยทีเดียว“TRIVIUM” เป็นวงดนตรีเฮฟวีเมทัลอเมริกันจากออร์แลนโด รัฐฟลอริดา ก่อตั้งปีค.ศ. 1999 ปัจจุบันเซ็นสัญญากับค่ายโรดรันเนอร์เรเคิดส์ และมีโอกาสร่วมงานเทศกาลดนตรีใหญ่ๆ มาแล้วหลากหลายเวทีที่ผ่านมาพวกเขามผลงานสตูดิโออัลบั้มทั้งหมด 7 ชุด โดยสมาชิกปัจจุบันประกอบไปด้วย Matt Heafy, Corey Beaulieu, Paolo Gregoletto และ Alex Bent