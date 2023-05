ร้อนแรงดั่งไฟเออร์!! ระเบิดความมันแบบเต็มพิกัด กับงานเฟสติวัล K-POP สุดว้าว! แห่งปี “M.A.Y. JAM Festival in Bangkok 2023”

ผู้ชมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มันส์มากแม่!! สำหรับงานสุดว้าว! แห่งปี กับเมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 102-104 ที่ผ่านมา Line Up ศิลปินที่ตบเท้าขึ้นเวที ถือว่าเป็นสุดยอดระดับตัวปัง ตัวบิดา ตัวตึงแห่งยุค! ไม่ว่าจะเป็นและที่มามอบความสนุกให้แฟนๆ ได้โยกตามกันแบบสุดเหวี่ยง ตลอดระยะเวลากว่า 3 ชั่วโมง แบบไม่มีสะดุดโดยก่อนที่จะได้ไปสนุกกับโชว์สุดพิเศษก็ได้จัดให้แฟนๆ ฟินกันอย่างเต็มที่ กับงานแถลงข่าวสุดเอ็กซ์คลูซีฟผู้โชคดี พร้อมด้วยเหล่าสื่อมวลชน ได้สัมภาษณ์และพูดคุยกับเหล่าศิลปินกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งศิลปินทุกคนต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “ตื่นเต้นสุดๆ” พร้อมเตรียมคำทักทายภาษาไทย และโชว์สุดพิเศษมาให้แฟนๆ “เมย์แจม” ได้ฟังโดยเฉพาะ!ได้ทักทายและส่งมอบพลังสุดร้อนแรงของแฟนๆ ชาวไทย ให้ศิลปินได้เตรียมใจรับไปแล้ว ก็มาถึงช่วงเวลาแห่งความสนุก! เปิดเวทีแรกของเมย์แจม พร้อมเสิร์ฟด้วยความสดใสและน่ารักของ 7 สาวเกิร์ลกรุปจากค่าย KM Entertainment ที่พร้อมมากระตุกใจแฟนๆ ให้ตกหลุมรักพวกเธอ ด้วยลิตส์เพลงที่โชว์เสน่ห์แบบเกินต้าน เริ่มจาก Alarm, GOT'YA, Hide&Seek, Draw และปิดท้ายด้วย La Luna Ver. Dance Break Remix เรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆ ด้านล่างเวทีได้อย่างกระหึ่มฮอลล์เสตจที่ 2 อัพเลเวลความมันส์ขึ้นไปอีกขั้น กับหนุ่มแร็ปเปอร์หน้าใสที่พกความคูลมาดับร้อนให้แฟนๆ ชาวไทย อย่างจากค่าย Big Planet Made Entertainment หลังจากได้มาเปิดประสบการณ์เล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยมาแล้วเมื่อต้นปี กลับมาครั้งนี้หนุ่มบีโอ ที่คิดถึงเอเนอร์จี้การเชียร์คอนเสิร์ตสไตล์คนไทยแบบสุดๆ จึงขนเพลงฮิตมาแบบจัดเต็ม อาทิ 자격지심, Suddenly, Limousine, Breathe, Without You, Burnout Syndrome, MBTI, Love Me และเพลงสุดแมสที่ทำให้แฟนๆ ร้องตามกันทั้งฮอลล์ อย่าง Counting Stars บอกได้คำเดียวว่าแฟนๆ ม่วนจอยกันสุดๆ เพราะเป็นโชว์ที่สด ใหม่ เปิดโสตประสาททางด้านดนตรีของแฟนเพลงชาวไทยได้แอดวานซ์ขึ้นอีกขั้นมาต่อกันที่สเตจของตัวพ่อ! ตัวบิดา! แห่งวงการแร็ปเปอร์ประเทศเกาหลี กับคู่หูคู่ฮอต2 หนุ่มแร็ปเปอร์ที่ตกหลุมรักประเทศไทย เข้าขั้นหลงใหล แม้จะมาเที่ยว หรือกินอาหารไทยนับครั้งไม่ถ้วน แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรก! ที่ Choiza (ชเวจา) และ Gaeko (แกโค) ได้ขึ้นคอนเสิร์ตโชว์เพลงของพวกเขาให้แฟนๆ ชาวไทยได้ฟังอย่างเป็นทางการแน่นอนว่าครั้งแรกของพวกเขาก็ขอมาแบบจัดหนักจัดเต็ม กับเพลย์ลิสต์ที่ต้องร้องว้าว! แบบ Nonstop อาทิ Desperado, 맵고 짜고 단거 , 시간아 멈춰 , Guilty, BAAAM, Confess ,Questionmark, Seethrough , 출첵 , 신나 , Firework และ 불타는 금요일 สายฮิปฮอปกดถูกใจสิ่งนี้แบบรัวๆผ่านมาแล้ว 3 Line Up แต่เสียงเชียร์ของแฟนๆ ยังดังไม่แผ่ว และแล้วก็มาถึงเสตจที่ชาว “อากาเซ่” รอคอย กับการกลับมาอีกครั้งของ ศิลปินฮิปฮอปและอาร์แอนด์บีสุดเท่ อย่างหนุ่มตัวจี๊ดแห่งค่าย AOMG ที่ขยันมาทำให้อากาเซ่ใจบางอยู่เรื่อยๆมาครั้งนี้กับเมย์แจม หนุ่มยูคยอม ขอโชว์เสน่ห์ความฮอต! ขนโชว์ทั้งเพลงใหม่ เพลงฮิต และเพลงชาติแห่ง GOT7 มามอบความสนุกให้แฟนๆ อาทิ Take You Down , All About U , ALWAYS READY ,Love the way ,네 잘못이야 , 징기스칸 , Ponytail และปิดท้ายด้วย Hard Carry บอกเลยว่าจบโชว์นี้ ทำเอาแฮชแท็ก #YUGYEOM ไฟลุกพรึ๊บ!สำหรับเสตจสุดท้ายที่ทุกคนรอคอย เวลาแห่งการเคลือบหูให้เป็นสีทอง จากเสียงเพลงเพราะๆ ของหนุ่มหล่อเจ้าของวันเกิดวันที่ 6 พฤษภาคม อย่างแห่งวง EXO ก็มาถึงครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ที่เขาได้กลับมาร้องเพลงให้แอลลี่ชาวไทยฟังอีกครั้ง หนุ่มแบคฮยอนจึงเผยความคิดถึงของเขาที่มีต่อแฟนๆ ชาวไทยผ่านโชว์สุดพิเศษ ที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อน ทั้งร้องสดๆ ฟังกันสดๆ เพอฟอร์แมนซ์กันสดๆ ครั้งแรก ในเพลง UN Village , Candy , BamBi , Betcha และ Love Againนอกจากนี้เขาได้บอกต่อข้อความจากเมมเบอร์ EXO ที่ฝากถึงแอลลี่ไทยอีกด้วยว่า “คิดถึงแฟนๆ มาก” อีกไม่นานพวกเขาจะกลับมากับอัลบั้มใหม่ที่คุ้มค่าสมการรอคอยแน่นอน และความพิเศษในวันนี้ยังไม่หมด! เพราะปีนี้เขาได้มาฉลองวันเกิดกับแอลลี่ไทยทั้งที งานนี้แฟนๆ ก็ไม่รอช้า ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้หนุ่มแบคฮยอนแบบดังสนั่นฮอลล์ ทำเอาเจ้าของวันเกิดปลื้มใจสุดๆฟิน! จบ! ครบ! ในงานเดียว และได้ใจแฟนๆ ไปแบบเต็มๆ สำหรับซึ่งหลังจากนี้และก็เตรียมส่งโปรเจกต์ดีๆ มีคุณภาพแบบนี้ออกมาให้แฟนๆ ทั้งฝั่ง K-POP และ J-POP ได้ติดตามความพิเศษอีกมากมาย แฟนๆ ผู้รักเสียงเพลง เตรียมตั้งตารอความสนุกกันได้เลย!