เจนนี่ รัชนก"กระเตงลูกเข้าโรงหนัง "แป้ง ซีปิ้ง" ก็ยอมเขวี้ยงเกมทิ้ง เข้าโรงด้วย

โซเชียลสืบกันให้สนั่น มีคนเห็นแอบหนีผัวกระเตงลูกไปโรงหนัง ไปกัน 3 คนแม่ลูกและพี่เลี้ยง ไร้เงาสามีมาดูแล อะไรจะอดรนทนไม่ไหวเบอร์นั้น? ถึงกับต้องรีบบึ่งเข้าโรงแบบรีบร้อนงานนี้ชีไม่ปล่อยให้ขาเผือกรอนาน อัดคลิปเคลียร์ tiktok อย่างด่วน ยังไงก็ต้องมา..เพราะแค่เห็นโป๊สเตอร์หนัง Bad Boyz Band เด็กกว่าแล้วไง ก็หัวใจมัน I Rock You ก็รนทนไม่ไหวอยากดูมากๆ สามีไม่ว่างไม่แคร์ เพราะเรื่องราวมันตรงกับชีวิตนางเหลือเกิน ยิ่งพอได้มาดูยิ่งโดน ไม่คิดว่าหนังไทยจะเอาเด็กที่มีความฝันอยากเป็นนักดนตรีมาขยี้ได้ดีจับใจ หัวเราะร่าน้ำตาปริ่มเลยแถมวันเดียวกันนั้นก็ยังมีคนเห็นยูปทูปเปอร์ยอดซับ1 ของประเทศ เจ้าของฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการเกม อย่าง ชีแป้ง ซีบิ้ง (Zbing z.) ยกโขยงแก๊งแคสเตอร์เกม ตี๋ตั๋วบุกโรงหนังไปดู Bad Boyz Band เด็กกว่าแล้วไง ก็หัวใจมัน I Rock You เหมือนกันตายแล้ว อะไรมันจะฟีเวอร์เบอร์5 ขนาดนั้น เจ้าแม่ tiktok อันดับ 1 อย่างเจนนี่ ยังต้องรีบไปดู แคสเตอร์เกมยูทูปเบอร์ 1 ของไทย ยังต้องรีบทิ้งเกมส์มาดูหนัง คนดังถึงกับออกปาก งานนี้บอกเลย Bad Boyz Band เด็กกว่าแล้วไง ก็หัวใจมัน I Rock You เตรียมโรงแตก!!!ได้เลย