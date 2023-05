“โบกี้ ไลอ้อน” Friend Of ELEMIS คนแรกของประเทศไทย กับแคมเปญ Dare you to try: Power of Pro-Collagen ไม่ลอง ไม่รู้ รูทีนทรงพลังท้าให้ผิวปังยิ่งกว่าเดิม

ELEMIS แบรนด์ลักชัวรี่สกินแคร์อันดับ 1* จากเกาะอังกฤษ โดดเด่นในการรังสรรค์ส่วนผสมอันล้ำค่าจากธรรมชาติ ผนวกกับนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและการปรนนิบัติผิวของคุณในระดับสปาด้วยสไตล์บริติชขนานแท้ พร้อมมอบความรู้สึกฟีลกู้ดขณะใช้ผลิตภัณฑ์ผ่านเนื้อสัมผัส กลิ่นหอมที่ปลอบประโลม และส่วนผสมที่เป็นมิตรต่อทุกสภาพผิว มีผลิตภัณฑ์สร้างชื่อกับแฟนๆ สกินแคร์ชาวไทยอย่าง Pro-Collagen Marine Cream, Pro-Collagen Overnight Matrix หรือ Pro-Collagen Cleansing Balmเป็นเวลากว่า 30 ปี ที่ ELEMIS มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาซึ่งสูตรสกินแคร์อันทรงพลัง เพื่อผิวที่ดีที่สุดของคุณ ด้วยรางวัลการันตี มากกว่า 400 รางวัลทั่วโลก จากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านงานทดลองวิจัย (Clinically-proven) ว่าเห็นผลแตกต่าง และยังเป็นมิตรต่อผิว พิสูจน์ได้จากการครองใจแฟนๆ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาและในเดือนพฤษภาคมนี้ ELEMIS เปิดตัว Friend Of ELEMIS คนแรกของประเทศไทย วันที่ 1 พฤษภาคม ครั้งแรก! กับการเดินทางครั้งใหม่ของคุณโบกี้ @bowkylion นักร้องมาแรงแห่งปีกับการร่วมงานกับแบรนด์สกินแคร์สุดหรูหราจากอังกฤษ @elemis_Thailand ด้วยลุคใหม่ที่แปลกตา ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ และพิถีพิถันในการดูแลผิว ให้เปล่งประกายและสวยที่สุดในแบบของตัวเอง โดยผ่านทางแคมเปญ Dare you to try: Power of Pro-Collagen ไม่ลอง ไม่รู้! รูทีนทรงพลังท้าให้ผิวปังยิ่งกว่าเดิม เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนมีผิวที่ดียิ่งกว่าเดิม ผ่านทางวิดิโอแคมเปญ นอกจากนี้ ในวันที่ 8 พฤษภาคมงานอีเว้นท์สุดพิเศษที่คุณโบกี้ร่วมแชร์ความชอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์และทำไม ELEMIS จึงเป็นแบรนด์ที่คุณโบกี้เลือกรูทีนทรงพลังท้าให้ผิวปังยิ่งกว่าเดิม นิยามใหม่ของคำว่าผิวสวยในแบบของคุณโบกี้1.ใสขึ้น ริ้วรอยลดเลือนลง ด้วย Retinol-like extract ดูแลให้ผิวใส อ่อนเยาว์ ด้วยเซรั่มเนื้อบางเบา แต่ทรงประสิทธิภาพ ได้เทียบเท่าเรตินอล โดยไม่ทำให้ผิวแพ้ระคาย สาหร่ายทะเลสีรุ้ง Padina Pavonica และ Red Microalgae ช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย ผิวเรียบเนียน กระชับ ชุ่มชื้น และปรับสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอจากการถูกแสงแดดทำร้าย สัมผัสได้ถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างภายใน 4 สัปดาห์ จากผลทดสอบทางคลินิก (Clinically-proven)**ทดสอบทางคลินิคในปี 2020 ผลลัพธ์จากผู้ใช้จำนวน 37 คน ในระยะเวลา 4 สัปดาห์2.ริ้วรอยลดเลือน และผิวอิ่มฟูแน่นเด้งใน 14 วัน ด้วยคุณค่าจากสาหร่ายทะเลสีรุ้ง Padina Pavonica มารังสรรค์ด้วยเทคโนโลยีจนได้เป็น Pro-Collagen Marine Cream ที่เนื้อสัมผัสบางเบา แต่ทรงประสิทธิภาพในการลดเลือนริ้วรอยใน 2 อาทิตย์ พร้อมเผยผิวเปล่งประกายอิ่มฟู ด้วยผลการทดลองทางคลินิก (Clinically-proven)*ทดสอบทางคลินิคในปี 2014 ผลลัพธ์จากผู้ใช้จำนวน 15 คน ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง**ทดลองโดยผู้ใช้ทั่วไปในปี 2017 ผลลัพธ์จากผู้ใช้จำนวน 120 คน ในระยะเวลา 4 สัปดาห์3.ตื่นมาพร้อมกับผิวเด้ง อิ่มฟูขั้นกว่า ด้วยเทคโนโลยี Drone Peptide ที่เข้าจัดการส่วนที่แสดงริ้วรอยอย่างตรงจุด ในยามค่ำคืน เพื่อให้คุณตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกผิวเด้งอิ่มฟู แน่น แลดูกระชับ 100% ของกลุ่มทดลอง เห็นว่าผิวของพวกเธอเด้งอิ่มฟูหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้**ทดสอบทางคลินิคในปี 2017 ผลลัพธ์จากผู้ใช้จำนวน 30 คน ในระยะเวลา 4 สัปดาห์มาค้นพบประสบการณ์ใหม่อันทรงพลัง ของการรวมตัวกันจากธรรมชาติและเทคโนโลยีอันล้ำสมัยได้แล้ววันนี้ที่ Elemis Flagship Store ชั้น 1 Central World หรือโซน Beauty Hall ชั้น M Siam Paragon, The Emporium ชั้น G, โซน Mega Wellness ชั้น 1 Megabangna, Sephora สาขา Siam Center และ Emquartier, หรือช้อปทางออนไลน์ได้ที่ th.elemis.com, Lazada Official Store, Shopee Official Store, ​Sephora Online, Central Online และ M Online