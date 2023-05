“ไป่ ทาคน” นายแบบหล่อ โชว์ลูกอ้อนเยือนไทยในรอบ 3 ปี เผยเตรียมเล่นละคร 3 เรื่อง ลั่นน้อยใจประเทศบ้านเกิด

กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งในรอบ 3 ปี สำหรับนายแบบหนุ่มหล่อจากฝั่งพม่าหลังจากเกิดสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ และทำให้เจ้าตัวต้องถูกดำเนินคดี ล่าสุดหนุ่ม ไป่ ทาคน ได้มาเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากที่ได้รับรางวัลหนุ่มหล่อที่สุดในโลก ประจำปี 2021 The 100 Most Handsome Faces of 2021 ที่จัดทำขึ้นโดย TC Candler ณ โรงแรมธีธารา งามวงศ์วาน-เกษตรนวมินทร์ โดยเผยว่าคิดถึงประเทศไทยมาก เพราะรู้สึกเหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง“ครั้งนี้เป็นการมารอบที่ 2 ครับ ประเทศไทยเหมือนบ้านหลังที่สอง ประทับใจและคิดถึงมาก ครั้งนี้ก็ตั้งใจมาเพื่อพักผ่อนด้วย และมีงานที่ค้างไว้คราวก่อนจะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด ก็กลับมาทำงานที่ค้างเอาไว้ และงานใหม่ก็มีรับไว้เช่นกันครับ ตอนนี้ผมก็ยังมีงานละครที่พม่า มีงานถ่ายโฆษณาต่อเนื่อง แล้วก็มีซีรีส์ที่กัมพูชา เซ็นสัญญาแล้วป็นงานซีรีส์ครับ จากนี้ก็จะรับงานไปเรื่อยๆ มีเรื่องนึงต้องเล่นเป็นพระด้วย กำลังคุยกันอยู่ว่าจะไว้ผมยาวหรือโกนผมสำหรับที่ไทยก็มีงานละครติดต่อมา 3 เรื่อง น่าจะได้เริ่มต้นประมาณตุลาคม-พฤศจิกายนในปีนี้ ก็จะพยายามในการศึกษาภาษาไทยเพิ่มครับ แต่ส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแสดง ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่านางเอกเป็นใคร แต่ถ้าทราบจะรีบบอก ก็พยายามจะเรียนรู้ภาษาไทย ที่ผ่านมาก็ได้เรียนรู้ก่อนโควิด แต่พอโควิดก็ห่างๆ กันไป ที่พูดได้ก็คือ สวัสดีครับ ผมรักประเทศไทยมากๆ (ยกมือไหว้) ก็ขอบคุณที่สนับสนุนผมครับ จากนี้ก็จะเริ่มเรียนรู้ภาษาไทยกับภาษาจีนไปพร้อมๆ กันแล้วก็มีผัดไทย, ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก เป็นอาหารโปรดเลย ซึ่งมาไทยรอบนี้ก็น่าจะอยู่ประเทศไทย 6 วันก่อนที่จะไปถ่ายละครที่กัมพูชา 18 กุมภาพันธ์นี้ ครับ ก็อยากบอกแฟนคลับชาวไทยว่า ตอนนี้ผมก็พยายามอยู่ในประเทศผมนะครับ แต่หลายๆ เรื่องในประเทศก็พูดไม่ได้ หลายๆ อย่างที่น้อยใจก็มีบ้าง ก็อยากขอบคุณแฟนคลับชาวไทยทุกคน มาครั้งนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ อาจจะไม่ค่อยสะดวก ก็ขอโทษแฟนคลับด้วย อาจจะไม่ค่อยมีชีวิตชีวา เพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพอเท่าไหร่ครับ”