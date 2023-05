โค้งสุดท้าย ลุ้นใกล้ชิด “แจ็คสัน หวัง” ในงาน PANTENE BEST HAIR with Jackson Wang สะสมยอดซื้อ ลงทะเบียนผู้โชคดี ได้ถึงวันที่ 20 พ.ค. นี้เท่านั้น

​โค้งสุดท้าย! ที่ผมสวยสุขภาพดีจะพาคุณไปพบกับแจ็คสันตัวจริงแบบใกล้กว่าที่หวัง พลาดไม่ได้! กับกิจกรรม PANTENE BEST HAIR with Jackson Wang แพนทีน ไทยแลนด์ ขอเชิญชวนแฟน ๆ และผู้สนใจช้อปผลิตภัณฑ์บำรุงผมจากแพนทีน ทั้งแชมพู ครีมนวดผม และทรีทเม้นท์ เพื่อสะสมยอดซื้อและรับสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดี รับรางวัลสุดพิเศษและใกล้ชิดกับซูเปอร์สตาร์ระดับโลก แจ็คสัน หวัง Spokesperson แพนทีน ไทยแลนด์ สามารถลงทะเบียนสะสมยอดซื้อและรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 นี้เท่านั้น​กิจกรรม PANTENE BEST HAIR with Jackson Wang สามารถเข้าร่วมได้ง่ายๆ เพียงซื้อผลิตภัณฑ์แพนทีนสูตรใดก็ได้ครบ 3 ประเภท ใน 1 ใบเสร็จ (แชมพู ครีมนวด และทรีทเม้นท์หรือแฮร์มาส์ก) รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม ดังนี้1. Top Spenders ผู้มียอดซื้อสินค้าสูงสุด 20 ลำดับแรก รับสิทธิ์สำรองที่นั่ง VVIP ภายในงาน พร้อมสิทธิ์ถ่ายภาพคู่ 1:1 หรือถ่ายภาพกรุ๊ปโฟโต้กับแจ็คสัน หวัง และรับของรางวัลอื่นๆ จากแบรนด์2. Lucky Draw ผู้โชคดีจากการสุ่มใบเสร็จจำนวน 122 ท่าน ลุ้นรับสิทธิ์เข้างานหรือโฟโต้การ์ดพร้อมลายเซ็นแจ็คสัน หวัง และรับของรางวัลอื่นๆ จากแบรนด์​ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสะสมยอดซื้อและส่งใบเสร็จได้ทาง Line @PANTENETHAILAND (https://lin.ee/K6dx4Yv) ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคมถึง 20 พฤษภาคม 2566 สามารถติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขได้ทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ Pantene Thailand https://bit.ly/3F2eIke