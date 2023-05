"หญิง ร็อกสยาม” สนั่นโลก นวดกายด้วยพลังจิต คว้าแชมป์อันดับ 1 สวิส

โด่งดังระดับโลกเลยทีเดียวสำหรับอดีตนักร้องที่ตอนนี้กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในนามของนักบำบัดอันดับ 1 ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หญิงเป็นนักร้องในยุค 90 ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ก่อนจะผันตัวไปอยู่เยอรมัน และกลับมาเมืองไทยสร้างความฮือฮาเมื่อปี 2560 เผยถึงความสามารถพิเศษ เสกน้ำเปล่ารักษาโรคได้ มี case study หลายรายจนกลายเป็นข่าวฮือฮาเดินสายออกรายการโทรทัศน์จากนั้นเป็นต้นมาชื่อของฮาริก็เป็นที่รู้จักในเยอรมันและประเทศใกล้เคียง ฮาริเดินสายไปรักษาทั้งสวิสเซอร์แลนด์ , เยอรมัน ฯลฯ กระทั่งเจ้าตัวได้พัฒนาตัวเอง นำเอาความสามารถพิเศษด้านการรักษาโรคมาผนวกควบคู่กับการ นวดแผนไทย และได้ศึกษาด้านการนักบำบัดเพิ่มเติมที่สถาบันระดับโลก Gebiz Gesundheits- und Bildungszentrum www.gebiz.online(Zürich) เรียนด้านการวิภาคศาสตร์ และการนวดบำบัดเทคนิคพิเศษ ทางการแพทย์ของสวิสสมัยใหม่ปัจจุบันฮาริได้เปิดร้านบำบัดและสปาอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ชื่อใหญ่โตอลังการที่สวิสเซอร์แลนด์ เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ ต่างยอมรับและชื่นชมในฝีมือจนเป็นที่เลื่องลือ และเจ้า“การแข่งขันในครั้งนี้เป็นอะไรที่ยากมากและเหนื่อยมาก ฮาริก็ทำอย่างเต็มกำลังความสามารถที่เรามี การแข่งขัน Swiss Open Massage Championship 2023 เป็นเวทีที่ได้รับการยอมรับในยุโรป จะมีนักบำบัดระดับโลกทั่วโลกเดินทางมาแข่งขัน ส่วนใหญ่เป็นนักบำบัดระดับมืออาชีพ ประสบการณ์มาหลายปี และมีนักบำบัดรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเป็น Therapist มาแข่งเพื่อหาประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์”“ฮาริใช้เทคนิดนวดไทยโยคะ แบบผสมผสานและเทคนิคนวดแบบเเพทย์แบบยุโรป ที่เรียนมาโดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเชิงลึกและที่เรียกกันว่า klassische massage medicine และการระบายน้ำเหลือง Lymphatic Drainage Massage deep Tissue Orthopedic massage เพื่อช่วยกระตุ้น ระบบภูมิคุ้มกันหรือน้ำเหลืองให้กลับมาทำงานปกติ ”ความเครียด ความกดดัน สาเหตุจากการทำงาน การถูกทำร้ายโดนสภาพเเวดล้อมที่ไม่ดีทำให้ร่างกายสะสมความเครียด จนเกิดการป่วยจิตและลามไปถึงระบบภายในร่างกายเป็นสาเหตุการเกิดโรคร้ายแรง เช่น ความดัน โรคหัวใจ มะเร็ง และนำพลังการบวกกลับสู่ร่างกาย ในบางรายผู้ถูกบำบัดมีอาการร้องไห้ เหมือนได้ระบายพลังงานลบออกจากร่างกาย หรือเรียกง่ายๆ ว่าการปรับธาตุทัังห้า ดิน น้ำ ลม ไฟ และโลหะ หากธาตุใดธาตุหนึ่งเยอะหรือน้อยเกินไปจะเกิดป่วยได้ เป็นการใช้พลังลมปราณนั่นเอง”ได้เเรงบันดาลใจมาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ ช่วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหัวไหล่ช่วยลดอาการคอบ่าไหล่ได้ดีในคนที่มีอาการ office syndrome ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะมีความสวยงามอ่อนช้อยแต่ก็มีความดุดันทรงพลัง""หลายๆ ท่านก็ถามว่า ไปเอาท่านี้มาจากไหน ทำไมต้องทำท่านี้ บอกตรงๆ เลยนะ ไม่ได้เอามาจากตรงไหน มันมาเอง เพราะ“เรามีความสามารถพิเศษด้านนี้อยู่แล้ว ก็นำพลังงานมาใช้ผสานกับการนวดบำบัด ทำให้การบำบัดของฮาริเข้าถึงทั้งร่างกายและจิตใจ ผู้ที่ได้มาบำบัดจะรู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายร่างกายและมีจิตใจที่ดีขึ้น ก็ต้องขอขอบคุณครูผู้ฝึกสอนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับฮาริ อ.พ่อ Somkiat chuaprang , อ.แม่ Wassana Schläpfer Master J Wikinson , ครูอ้อม Supa Albert ครูหญิง Wave Stone ครูดิว เเละครูช้าง ครูทิฟ ครูจิ๊ป โยคะ ที่ช่วยให้การทำงานของฮาริได้พัฒนายิ่งๆ ขึ้น”ตั้งแต่ชนะการประกวด ตอนนี้คิวในการบำบัดของฮาริแน่นมาก จะต้องจองคิวล่วงหน้า และมีเศรษฐีนักธุรกิจต่างๆ จองคิวให้ไปบำบัดส่วน ได้ค่าเหนื่อยชั่วโมงละ 20,000 บาท นับว่าสูงสุดในสวิสเซอร์แลนด์เลยทีเดียว อย่างไรก็ตามเจ้าตัวยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ ในเดือนกรกฏาคมนี้ ฮาริก็เตรียมตัวจะไปแข่งขันในเวทีใหญ่ระดับโลก (ชื่อรายการแข่งขัน World Massage Championship 2023 in Copenhagen เดนมาร์ค Next Championship June 30 – July 2 2023 in Copenhagen International Massage Association ) ที่เดนมาร์ค ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ได้ตั๋วเข้ารอบสุดท้ายFinal round. ในการแข่งขันประเภท Free Style westetn and Western ทั้งสองประเภทการแข่งที่ครั้งนี้ถือเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ของนักบำบัดทั่วโลก เพราะคือที่สุดของนักบำบัดที่ทุกคนอยากได้รางวัลนี้มาครอง ถือเป็นได้รับการยอมรับระดับสูงสุด โดยจะมีผู้เข้าแข่งขันถึง 400 คน คัดเหลือเพียงหนึ่งเดียว และหากครั้งนี้สามารถชนะการแข่งขันได้ ฮาริจะกลายเป็นนักบำบัดอันดับ 1 ของโลกเลยทีเดียว