มรสุมชีวิต “ใบเตย อาร์สยาม” กับมหากาพย์จับผิด ตีสนิทคนดังอัปเกรด - นาธาน 2 อวดจนผัวต้องเปลี่ยนนามสกุล!

ขยับตัวทำอะไรก็เป็นข่าว เป็นดรามาเสมอ สำหรับนักร้องสาวชื่อหรือกับทางเดินชีวิตที่แม้จะดูเหมือนโรยด้วยดอกกุหลาบ แต่ก้านเต็มไปด้วยหนาม เดินทางฝ่าทุกดรามามาแล้วมากมายเพื่อชีวิตซุป'ตาร์ ได้ใช้ชีวิตลักซูรี่ดั่งฝัน แม้ช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนที่จะเจอคดี Forex-3d ชีวิตของนักร้องลูกทุ่งสาวซุป'ตาร์ ดูจะสมหวังดั่งใจแล้ว กับชีวิตสมบูรณ์แบบหรูหรา มีชื่อเสียงเงินทอง และครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้าพ่อแม่ลูก แต่แล้วชีวิตก็พาใบเตย อาร์สยาม มาถึงจุดนี้ จุดที่ต้องนอนคุกเพราะเกี่ยวพันคดีแชร์ลูกโซ่ Forex-3dใบเตย อาร์สยาม เป็นคนสงขลา เดินสายร้องเพลงมาโดยตลอด จนได้เข้าสังกัดอาร์สยาม โด่งดังกับเพลง “เช็กเรตติ้ง” พร้อมฉายา สั้นเสมอหู ฉายานี้เป็นจุดเริ่มต้นความดรามารายวันของ ใบเตย เลยก็ว่าได้ ใบเตย มาดังสุดขีดชนิดที่เรียกว่าพลิกชีวิตกับเพลงจากนักร้องค่าตัว 5 พันบาท ภายในปีเดียวอัปขึ้นเป็น 3 แสนบาทหลังจากใช้ความสั้นเสมอหู และเริ่มมีเงิน มีชื่อเสียง ใบเตย อาร์สยาม ก็เดินหน้าสู่แวดวงสังคม ด้วย ด้วยความเป็นคนเปิดเผย ใบเตยจึงมักถูกมองว่าเป็นคนขี้อวดเสมอ และทำให้เธอนั้นเจอดรามาบ่อยๆหลังจากที่มีชื่อเสียงในวงการในแบบทำอะไรก็ผิด ทำอะไรก็เจอดรามาตลอด แต่ชื่อของ ใบเตย อาร์สยาม ได้เข้าสู่วงการลักซูรี่ของเหล่าเซเลบคนดังครั้งแรก จากการมีภาพร่วมวันเกิดคนดัง “พลอย ชวพร” ในงานนั้น ใบเตย ได้ร่วมเฟรมกับดาราแถวหน้าหลายคน ทั้ง ชมพู่ อารยา, พลอย เฌอมาลย์ ขณะที่ตอนนั้น ไอจีของ ชมพู่ ก็ระอุ คนตามเข้ามาด่าลูกทุ่งสั้นเสมอหูเพียบจากนั้น ใบเตย ก็ตามร่วมเฟรม ชมพู่ อารยา อยู่หลายงาน และยังบอกอีกว่า ชมพู่ คือไอดอลของตน และตอนนั้นใบเตย เดินหน้าเข้าสู่วงการแบรนด์เนม เรียกว่าเจองานเปิดตัวช็อปดัง คอลเลกชั่นไหน ก็จะได้เห็นหน้าของ ใบเตย แถมทุกครั้งหลังจากได้ตีสนิทกับเหล่าคนดังแล้ว ช่วงนึง ใบเตย อาร์สยาม มักจะโพสต์โซเชียล ด้วยแคปชั่นภาษาอังกฤษ และจะมีชาวเน็ตวิจารณ์ถึงภาษาอังกฤษของใบเตยนั้น เป็นภาษาอังกฤษที่เขียนผิดๆ ถูกๆ ใช้ศัพท์ที่เขียนผิด หรือเขียนไม่ถูกหลักไวยากรณ์ แต่ ใบเตยก็ไม่ท้อ ยังขยันโชว์สกิลภาษาอังกฤษต่อไปเรื่องมันมาเป็นประเด็นตรง ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัย ใบเตย อาร์สยาม ครั้งใหม่ หลังเจ้าตัวพูดคุยเปิดใจในรายการวาไรตี้ชื่อดังแห่งหนึ่ง ระบุว่า เคยผ่านการสอบคัดเลือกเป็นแอร์โฮสเตส หรือ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พูดได้ 5 ภาษา สอบโทเฟลโทอิกได้คะแนนสูงสุด ตอนนั้นชาวเน็ตหลายคนไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจาก ทักษะภาษาอังกฤษ และ ส่วนสูง ไม่น่าจะผ่านเกณฑ์ แต่ ใบเตย ก็ยังสู้ โชว์สกิลภาษาอังกฤษ 5 บรรทัดเต็มแบบประชดประชัน “i'm fine thank you and you | sit down please | this is a book | snake snake fish fish | yes , no , ok | loving you too much so much very much right now | sea sand sun | go went gone | thank you teacher | I need somebody love | see you again tomorrow | goodbye | I love Thailand #5บรรทัด #ตามคำขอ #เก่งไหมคะ #ขอบคุณค่ะ” งานนี้ ใบเตย โดนชาวเน็ตถล่มเละดุเดือดกว่าเดิม จนมีเพจ แอนตี้ ใบเตย อาร์สยามขึ้นหลังจากเกิดกลุ่ม แอนตี้ ใบเตย อาร์สยาม ชีวิตใบเตยก็ถูกจับผิดถี่ยิบ กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตจนกลายเป็นมหากาพย์ จากนักร้องลูกทุ่งสาวสั้นเสมอหู กลายเป็นนักโกหกหน้าตาย กับเรื่องของการขโมยรูปกระเป๋าแบรนด์หรูจากอินสตาแกรมของฝรั่งมามโนว่าเป็นของตัวเอง จนเจ้าของรูปตัวจริงมาเห็นและบอกให้ลบรูปออกไป นอกจากรูปกระเป๋าแล้ว ใบเตย อาร์สยาม ยังเอารูปห้องพักจากโรงแรมหรู ภาพดินเนอร์โรงแรมหรู รวมทั้งภาพที่เดินเที่ยวห้าง ของคนอื่นมามโนลงโซเชียลตัวเอง จนถูกวิจารณ์ว่าเป็นจอมลวงโลก จากฉายา สั้นเสมอหู ก็ได้ฉายาใหม่ เป็นนาธาน 2ในตอนนั้น ใบเตย อาร์สยาม ได้ชี้แจงเรื่องนี้อย่างมั่นใจว่าตนไม่เคยประกาศว่าสอบติดแอร์ แค่เข้าคอร์สเรียนพื้นฐานแอร์เท่านั้น และไม่สนใจกับคำวิจารณ์ฉายานาธาน 2จากตอนนั้น ใบเตย อาร์สยาม เลือกที่จะใช้ชีวิตเงียบๆ เฟดตัวออกจากการทำอะไรก็เป็นข่าว ไปใช้ชีวิตเป็นแม่ค้าขายกระเป๋าแบรนด์เนม พร้อมอวดชีวิตลักซูรี่แม้จะเจอดรามา ขายสินค้าแบรนด์เนมไม่ตรงปกบ้าง เรียกยี่ห้อแบรนด์เนมไม่ถูกต้องจนถูกแซวว่า ถ้าไม่เละเรื่องกระเป๋าหรู อย่าเรียกหนูว่าใบเตย แต่ก็ไม่แคร์ เดินหน้าโพสต์ใช้ชีวิตหรู อวดของช้อปปิ้ง กระเป๋าแบรนด์เนม ลงโซเชียล ใบเตยถึงกับยอมรับว่าตัวเองเป็นคนคลั่งแบรนด์เนม และเป็นลูกค้าระดับ VVIP ของแบรนด์เนมทุกแบรนด์หรู เคยซื้อแบรนด์เนมหมดไป 1 ล้าน ภายใน 2 ชั่วโมงแต่ไม่นานก็เริ่มเข้าสู่โหมดให้ชาวเน็ตได้จับผิดชีวิตดี๊ดีของ ใบเตย อาร์สยาม ที่เริ่มจาก แฟนหนุ่มอวดสินสอดในการสู่ขอ ใบเตย แต่งงาน 45 ล้าน มีบ้านเรือนหอหรูราคาหลังละ 52 ล้าน มีของแบรนด์เนมเต็มบ้าน และทั่วทุกมุมบ้าน จะต้องมีของ rare item วางอยู่ความอยู่ๆ ก็รวยขึ้นมาเฉยนี่เอง ทำให้ ใบเตย และดีเจแมน ถูกจับผิด และเมื่อชื่อของ ดีเจแมน ไปพัวพันกับคดี Forex-3D มหากาพย์การจับผิดใบเตยครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นอีกครั้ง คลิปที่ใบเตยเคยพูด เคยอวดชีวิตติดหรูอะไรไว้ ถูกขุดออกมาแชร์ทั่วโซเชียล อาทิ เปิดแอร์ให้เฟอร์นิเจอร์ที่บ้าน ความเป็น VVIP ของแบรนด์เนมทุกแบรนด์หรู และอีกมากมายหลังจากแต่งงานในปี 63 ใบเตย อาร์สยาม ก็ควงสามี ดีเจแมน ไปจดทะเบียนสมรส พร้อมโพสต์ลงโซเชียลขณะกำลังถือทะเบียนสมรส พร้อมเช็คอินที่สำนักงานเขตคันนายาว โดยใบเตยเขียนแคปชั่นว่า วันนี้เป็นวันเกิดของเธอ สามีจึงพาไปจดทะเบียนสมรส และตอนนี้เธอได้เข้าสู่ราชสกุลแล้ว โดยเปลี่ยนไปใช้นามสกุล "กุญชร ณ อยุธยา" ตามสามีจากโพสต์ดังกล่าวทำให้มีคนไปตั้งกระทู้ว่า ทำไมใบเตยจึงใช้นามสกุล กุญชร ณ อยุธยา ได้ เพราะตามหลักการใช้ราชสกุลแล้ว แม้แต่ตัวดีเจแมนเองก็ไม่มีสิทธิ์ใช้นามสกุลนี้ ซึ่งก็มีชาวเน็ตอธิบายเรื่องนี้ว่า ดีเจแมนเป็นลูกชายของ "พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา" ที่เกิดในราชสกุลกุญชร ต่อมาพิมพ์แขสมรสกับพ่อของดีเจแมนซึ่งนามสกุล "มินทะขิน" เดิมทีดีเจแมนก็ใช้นามสกุลพ่อตอนประกวดเวที AF แต่เมื่อเข้าวงการบันเทิงจริงจัง ดีเจแมนก็มาใช้นามสกุลของแม่พิมพ์แขมีผู้รู้ออกมาให้ความรู้ในเรื่องนี้มากมาย จนสุดท้ายดีเจแมน ก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่ตนไม่รู้มาก่อน และเรื่องจบที่ดีเจแมนกลับไปใช้นามสกุลเดิม คือมินทะขิน ส่วนภรรยาใบเตย ใช้นามสกุลกุญชรของแม่สามีวันนี้ (9 พ.ค.) อัยการสั่งฟ้อง ใบเตย อาร์สยาม และ ดีเจแมน ไม่ให้ประกันตัว จากนักร้องสาวลูกทุ่ง ค่าตัวงานละ 5 พันบาท กับการต่อสู้เพื่อตัวเองมากมายเพื่อขึ้นไปใช้ชีวิตแถวหน้าในสังคม มีชีวิตที่ดีตามฝัน นอนบ้านหลังละ 53 ล้านบาท สู่วันนี้ ต้องฝากขังนอนคุก