SHAKIRA จัดงานครบรอบ 2 ปีในการก่อตั้งแบรนด์ SHAKIRA พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ SHAKIRA The Concentrate Serum และSHAKIRA MASK ไอเท็ม Must have ที่สาวๆ ต้องมี!!

Chief Executive Officer แบรนด์ SHAKIRA จัดงานครบรอบ 2 ปีในการก่อตั้งแบรนด์พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาทิ SHAKIRA The Concentrate ( Serum ) และSHAKIRA MASK ทั้งนี้ยังได้ บรรดามิสแกรนด์ Top5 𝗠𝗶𝘀𝘀 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝟮𝟬𝟮𝟯 อาทิ อุ้ม ทวีพร – มิสแกรนด์ชุมพร, เทีย ทวีพาณิชย์พันธุ์ – มิสแกรนด์ภูเก็ต, พิมพ์ พิมพ์จิรา – มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร, สแน็ก อัจฉรีย์ – มิสแกรนด์เลย และเกตุ เกตุวลี - มิสแกรนด์แพร่ มาร่วมแสดงความยินดีพร้อมขอบคุณที่หมอกี้ชากีร่าในฐานะเป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนการประกวด Miss Grand Thailand มาตลอด 2 ปีซ้อน” ณ ร้าน SHAKIRA ชั้น G โรงแรม InterContinental ราชประสงค์“หมอกี้ – อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์” Chief Executive Officer แบรนด์ SHAKIRA ได้กล่าวว่า “กี้รู้สึกตื่นเต้น ที่น้องๆ มิสแกรนด์มาเยี่ยมเยียนถึงร้าน ชากีร่าค่ะ วันนี้กี้ได้มอบของขวัญ เป็น SHAKIRA SKINCARE ให้น้องๆ ได้กลับไปใช้ และกำลังจีบ กำลังชวนให้มาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ค่ะ”“สำหรับแบรนด์ SHAKIRA เป็น Skincare ที่ทำมาจากสารสกัดสมุนไพร 100% ที่คัดสรรมาอย่างดีจาก ราชินีสมุนไพรชนิดต่างๆ ที่เป็นศาสตร์ลับความงามจากสารสกัดจากธรรมชาติที่จะทำให้ผิวหน้าได้ฟื้นฟู ทำให้โครงสร้างผิวดูแข็งแรงขึ้น และลดผิวหนังอักเสบได้ดี แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ หมอกี้ ชากีร่า ตั้งใจทำเป็นอย่างมาก เนื่องจากสูตรสมุนไพรลับที่ได้มานี้จะทำให้ผู้ใช้ชื่นชอบและจะเป็น Must have ไอเท็มของสาวๆ ทุกวัยอย่างแน่นอนค่ะบรรยากาศภายในงานมีกิจกรรมพูดคุย สัมภาษณ์ความรู้สึกความประทับใจในการประกวดของน้องๆ และความรู้สึกของ หมอกี้ ชากีร่า ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดเวิร์คชอปงานสัมนา สมาร์ท ซิตี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ ท้ายสุดในงาน หมอกี้ยังได้มอบของขวัญให้น้องๆ นางงาม เป็น SHAKIRA SKINCARE ที่ได้มอบให้น้องๆได้ใช้ในช่วงทำกิจกรรมการประกวด และถามความรู้สึกหลังจากใช้ไปแล้วเป็นอย่างไรงานนี้ยังมีเหล่าบรรดาเพื่อนพ้องไฮโซดัง ตบเท้าเข้าร่วมแสดงความยินดีมากมาย อาทิ คุณมาร์ค ธาวิน, คุณช้อนทอง ธรรมรัตน์ ธุระทอง, คุณปรัน ปราชญ์เมธีกุล, คุณปุณณภา เตชะโรจนกุล และคุณนุชนาถ ระวีแสงสูรย์ ฯลฯอัพเดทความสวยใสแบบธรรมชาติ แบรนด์ SHAKIRA SKINCARE และช้อปได้ที่Page : SHAKIRA SKINCARELine : @shakira_skincareTel : 06-5941-5491