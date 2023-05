"ปราง กัญญ์ณรัณ" มือลั่น? โพสต์เนื้อหาเพลงเจ็บจี๊ดถึงความรัก "ฉันรู้แต่ฉันไม่พูด"

ทำเอาต่อมเผือกสั่นระริดๆ ว่าเกิดอะไรขึ้น หลังนักแสดงสาว "ปราง กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล" ออกมาโพสต์เนื้อเพลงสากล traitor ของ Olivia Rodrigo ลงในอินสตาแกรมสตอรี่ โดยเนื้อหาในเพลงสื่อความหมายทำนองว่า ผู้หญิงที่แกล้งโง่ เมื่อแฟนคุยกับคนอื่นแล้วบอกเป็นเพื่อนโดยเนื้อหาในเพลงที่สาว "ปราง" โพสตฺระบุว่า “Yeah, I played dumb but I always knew That you talked to her, maybe did even worseI kept quiet so I could keep you And ain't it funny How you ran to her The second that we called it quits And ain't it funny How you said you were friends”ซึ่งแปลความหมายได้ว่า “ใช่แล้ว ฉันแกล้งโง่ทำเป็นไม่รู้อะไร แต่ที่จริงก็รู้มาตลอด ว่าคุณก็พูดคุยกับเธอ หรือบางทีอาจจะมากกว่านั้น ฉันทำเป็นเงียบเพราะว่าฉันจะได้ไม่เสียคุณไป แล้วมันไม่ตลกเหรอ ที่คุณวิ่งไปหาเธอ ในวินาทีที่เราเรียกมันว่าการเลิกกัน และไม่ตลกไปหน่อยเหรอ คุณพูดว่าเป็นแค่เพื่อนได้ยังไง”งานนี้ทำเอาหลายคนที่เห็นโพสต์ภาพเนื้อเพลงดังกล่าว ต่างพากันตีความไปต่างๆ นานาว่า หรือจะเกี่ยวกับเรื่องราวความรักในอดีต หรือแค่กำลังอินกับเพลงนี้อยู่เฉยๆ เอาเป็นว่าแฟนๆ อย่าเพิ่งคิดคาดเดากันไปไกล รอให้นักแสดงสาวออกมาชี้แจงอีกทีดีกว่า