Star Hunter Entertainment สุดปัง! เปิดโปรเจกต์ Star Hunter Project Line Up 2023 2 SINGLES 5 SERIES 2 MOVIES พร้อมกองทัพศิลปินนักแสดงคลื่นลูกใหม่ตบเท้าเดินพรมแดงสุดคึกคักกว่า 50 ชีวิต

เปิดเวที Star Hunter Project Line Up 2023 กับ VTR บอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จตลอด 9 ปี ของ Star Hunter Entertainment จากจุดเริ่มต้นการเป็นผู้บุกเบิกซีรีส์วาย เจ้าแรกของประเทศไทย กับ Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ ในปี 2015, เดือนเกี้ยวเดือน, Gen Y The Series, 2 Brothers และผลงานต่าง ๆ มากมาย จนถึงซีรีส์ในปี 2022 กับ มังกรกินใหญ่ (Big Dragon The Series) จากการพัฒนาต่อยอดนักแสดง สู่การเป็นศิลปิน และพัฒนาความรู้ความสามารถสู่ผลงานด้านต่าง ๆ จนกลายเป็นกระแสความสำเร็จสูงสุดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นผลมาจาก 2 ผู้บริหารบริษัท Star Hunter Entertainment ที่มีวิสัยทัศน์อย่าง โอ๋ - ยชญ กรณ์หิรัญ ประธานกรรมการ บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และ เฟิร์ส - ชนันตร์ ลาภอนันต์รุ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด พร้อมทีมผู้บริหาร เอื้ออารี ตรีโสภา ที่ปรึกษา บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด พัชรพงษ์ อนนต์ศิริพร ประธานเจ้าหน้าที่ ด้านการเงิน บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด วิทวัส สังสะกิจ ที่ปรึกษาด้านการผลิต และ กรรมการผู้จัดการ Hunter Villageโดยปัจจุบัน ภายใต้องค์กร Star Hunter Entertainment มีกลุ่มบริษัทย่อยดังนี้Star Hunter Studio องค์กรทีมโปรดักชั่นผู้ผลิต “คอนเทนต์ โพรไวเดอร์” (Content Provider) ละคร ซีรีส์ และภาพยนตร์ รวมถึง “คอนเทนต์ ออนไลน์” (Content Online)Star Management องค์กรผู้ดูแลนักแสดง ดารา ศิลปิน บอยแบนด์ เกิร์ลกรุป KOL ภายในค่ายฯHunter Record องค์กรผู้สร้างสรรค์ ผลิตผลงานเพลง คอนเทนต์ เพลงทางการตลาด สำหรับศิลปิน สร้างสรรค์ เพลงละคร เพลงซีรีส์ และดูแลลิขสิทธิ์เพลงของค่าย Star Hunter EntertainmentHunter Village พื้นที่ Entertainment Training Hub ตั้งอยู่พื้นที่กลางใจเมืองกว่า 400 ตารางเมตร บนชั้น 3 โซน D ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK Center) โดยมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแบบครบครันสำหรับการเช่าเป็นพื้นที่ฝึกซ้อม ร้อง เต้น การแสดง ห้องจัดรายการ และกิจกรรมต่าง ๆStar Hunter Academy สถาบันจัดตั้งขึ้นมา เพื่อฝึกฝน พัฒนาศักยภาพของดารา ศิลปิน นักแสดงภายในค่าย Star Hunter Entertainment รวมไปถึงการเปิดเป็นสถาบันฝึกสอนด้าน Entertainment แก่ผู้สนใจภายนอกและในปี 2023 นี้เอง Star Hunter Entertainment ได้มีการขยายศักยภาพโดยการเปิด Head Office ที่นิวยอร์ก เป็น Star Hunter New York Head Office โดยนำทางสู่การเปิดตลาดใหม่ ๆ ทางฝั่งทวีปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และยังดูแลเรื่องการขายลิขสิทธิ์และงานกิจกรรมต่าง ๆ ในต่างประเทศ บริหารโดย 2 ผู้บริหารไฟแรง Mr.Samuel Kasem Sagan, SVP of International Strategy และ แคลร์ วฤณต์ ตรีโสภา Director of Strategyล่าสุด Star Hunter Entertainment ได้จัดทำโปรเจกต์ Star Hunter Final Casting Project Series 2023 เฟ้นหานักแสดงหน้าใหม่ที่มีความสามารถ เพื่อโปรเจกต์ ซีรีส์ และภาพยนตร์ เซ็นเข้าสังกัด Star Management by Star Hunter Entertainment พร้อมเปิดตัว Star Hunter Project Line Up 2023 กับไลน์อัพ 2 Singles จาก 2 ศิลปิน 5 หนุ่มบอยแบนด์ ELEMENT และ 12 สาว เกิร์ลกรุป COSMOS และ 5 Series เฟื่องนคร/ เดือนหลงเดือน/ พี่ว้ากคะรักหนูได้มั้ย!?/ เพียงชลาลัย/ รักรสนมจืด ปิดท้ายบิ๊กโปรเจกต์ 2 Movies ต่อยอดความสำเร็จจาก ซีรีส์ มังกรกินใหญ่ (Big Dragon the Series) สู่ภาพยนตร์ Big Dragon The Movie และ ACADEX The Movie จากเกมการแข่งขันในตำนาน สู่บททดสอบกับการหาผู้ชนะตัวจริงตอบโจทย์ยุคไร้พรมแดนในปี 2024 พบกับการเปิดตัว Star Online Market (SOM) by Star Hunter Entertainment กับแอปพลิเคชัน แหล่งรวมการจัดจำหน่ายสินค้า บริการ ภายใต้ Star Hunter Entertainment และกลุ่มพันธมิตร เป็นศูนย์รวมแหล่ง Shop Chat Chill ของบรรดาแฟนคลับและลูกค้าทั่วไปจากทั่วโลก เป็นช่องทางการสั่งซื้อสินค้า บริการ พร้อมจัดส่งอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก แบบ Pick Pack Post ครบจบในแอปฯ เดียว ด้วยการวางกลยุทธ์เชิง Convergence เพื่อสร้างความมั่นคงและแข็งแรงในธุรกิจ Entertainment อย่างแท้จริง โดยจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการทำให้ Star Hunter Entertainment เข้าตลาดหลักทรัพย์ภายใน 5 ปี เพื่อการระดมทุนในการต่อยอด การเป็นผู้ผลิต คอนเทนต์ โพรไวเดอร์ ผู้ผลิตละคร ซีรีส์ และภาพยนตร์ที่มีคุณภาพและส่งไปในตลาดโลก เทียบเท่าระดับ Hollywood ให้ได้ รวมถึงการขยายตลาด Commercial ให้กว้าง ยั่งยืน แข็งแรง อย่างมั่นคง และนี่ก็คือจุดเริ่มต้น และจุดมุ่งหมายที่แท้จริงอันสำคัญยิ่งของ Star Hunter Entertainmentซึ่งภายในงาน 5 หนุ่มบอยแบนด์ ELEMENT และ 12 สาว เกิร์ลกรุป COSMOS ยังได้โชว์ซิงเกิลใหม่ล่าสุด ให้แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และแฟนคลับที่มาร่วมงาน Star Hunter Project Line Up 2023 ภายใน True Digital Park (Grand Hall) ได้ฟังพร้อมกันเรียกน้ำย่อย ก่อนจะเปิดตัวเดบิวต์สเตจอย่างเป็นทางการ ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ True 5G PRO HUB บอกได้คำเดียวว่า ห้ามพลาด! STAR HUNTER PROJECT LINE UP 2023 by Star Hunter Entertainmenthttps://www.youtube.com/watch?v=Q4cW7N_vwJo5 Series :: เฟื่องนคร/ เดือนหลงเดือน/ พี่ว้ากคะรักหนูได้มั้ย!?/ เพียงชลาลัย/ รักรสนมจืดPOFFICIAL PILOT TRAILER | เฟื่องนคร | City of Star the series | STAR HUNTER 2023https://www.youtube.com/watch?v=nS2CvgJRQx0OFFICIAL PILOT TRAILER | เดือนหลงเดือน | True Moon the series | STAR HUNTER 2023https://www.youtube.com/watch?v=02OiLV0lMxgOFFICIAL PILOT TRAILER | พี่ว้ากคะ รักหนูได้มั้ย | Love Senior the series | STAR HUNTER 2023https://www.youtube.com/watch?v=epmCXpvsliUOFFICIAL PILOT TRAILER | เพียงชลาลัย | Sunsetxvibes the series | STAR HUNTER 2023https://www.youtube.com/watch?v=WJZyxSq0rJ8OFFICIAL PILOT TRAILER | รักรสนมจืด | Flirt Milk the series | STAR HUNTER 2023https://www.youtube.com/watch?v=u1q1xCU6AlIOFFICIAL PILOT TRAILER | BIG DRAGON THE MOVIE | STAR HUNTER 2023https://www.youtube.com/watch?v=eCMKQHWB1Ng2 Movie :: Big Dragon The Movie และ ACADEX The MovieOFFICIAL PILOT TRAILER | BIG DRAGON THE MOVIE | STAR HUNTER 2023https://www.youtube.com/watch?v=eCMKQHWB1NgOFFICIAL PILOT TRAILER | ACADEX THE MOVIE | STAR HUNTER 2023https://www.youtube.com/watch?v=3xndv06U4Fs