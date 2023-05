ชาอึนอู ,บิวกิ้น พุฒิพงศ์ และ เจฟ ซาเตอร์ สร้างความสุข ให้แฟนคลับในงาน KONNEC CON

เป็นอีกหนึ่งงานที่มอบความสุขให้กับเหล่าแฟนคลับของ 3 หนุ่ม ชาอึนอู ,บิวกิ้น พุฒิพงศ์ และ เจฟ ซาเตอร์ อย่างเต็มที่ สำหรับงาน KONNEC CON จัดโดย Prestige Entertainment (เพร็ซทีจ เอนเตอร์ เทนเมนท์) ที่งานนี้จัดเต็ม ทั้ง แสง สี เสียง อย่างเต็มที่โดยภายในงานเริ่มด้วยโชว์จาก บิวกิ้น ที่ส่งมอบความสุขไปกับเพลง Mr.everything, I ไม่ O, ยิ้มทั้งน้ำตา,กลับมาคบกันเถอะ และ ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ ที่โชว์นี้ มีหนุ่ม เจฟ ซาเตอร์ มาร่วมฟีทเจอริ่ง เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับได้อย่างเต็มที่ ต่อเนื่องความประทับใจ กับการพูดคุย ของทั้ง 3 หนุ่ม บนเวที แลกเปลี่ยนโมเมนต์ความน่ารัก และความสนุกร่วมกัน ในการสอนภาษาไทยให้กับ ชาอึนอู และมาสนุกกันต่อกับโชว์สุดพิเศษจาก วง PROXIE ก่อนที่จะไปชมโชว์ ของหนุ่ม ชาอึนอู กับเพลง Focus on me และปิดท้ายความสนุกไปกับเพลง Steal the Show,Dum Dum,ทำไมมันยาก,วันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวาน, Money, แค่เธอ และ ลืมไปแล้วว่าลืมยังไง ที่เป็นโชว์ของ เจฟ ซาเตอร์ ปิดท้ายโชว์ไปกับเพลง คืนที่ดาวเต็มฟ้า ที่ บิวกิ้น และ เจฟ ซาเตอร์ร่วมฟีทเจอริ่ง ร่วมกันในโชว์ และ ชาอึนอู ออกมาส่ง โบกมือลาทุกคนกลับบ้าน พร้อมความประทับใจนอกจากนี้ในวันรุ่งขึ้น หนุ่ม ชาอึนอู พร้อมด้วย คุณ ยุน ซองจุน ผู้บริหาร Prestige Entertainment (เพร็ซทีจ เอนเตอร์เทนเมนท์) ยังนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายบัตรในกิจกรรม KonnecThai มูลค่าจำนวน 514,902 บาท ไปมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษามหาราชินี เพื่อเป็นการร่วมส่งต่อปาฎิหารย์แห่งลมหายใจให้กับน้องๆ ผู้ป่วยเด็ก ในโครงการ Little Miracle ปาฎิหารย์แห่งลมหายใจ โดยมี นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ประกรรมการบริหารกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก (ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินในครั้งนี้อีกด้วย