“เต๋า ทัศนัย” อินเนอร์จัดเต็ม!! เปิดตัวเพลง “กอดด้วยสายตา” ซิงเกิลแรกในชีวิต

สร้างปรากฏการณ์มาอย่างต่อเนื่อง แถมยังกวาดคำชมมาได้แบบถล่มทลาย สำหรับ เต๋า ทัศนัย กิตติรุ่งสุวรรณ หรือ เต๋า The Voice ที่ทุกคนรู้จักดีในฐานะผู้เข้าแข่งขัน The Voice 2018 Season 7 โดยเวทีนี้สามารถปลุกกระแสเพลงในตำนานของพี่แจ้ ดนุพล เพลง "ตายทั้งเป็น" ให้กลับมาเป็นไวรัลได้อีกครั้ง ซึ่งยอดวิว YouTube ในช่อง towtoa ทะลุไปถึง 47 ล้านวิว โดยในปี 2022 เต๋า ทัศนัย เข้าแข่งขัน The Voice All Star อยู่กับทีมโค้ชโจอี้บอย ได้สร้างเสียงฮือฮาอีกครั้งในรอบ Blind กับการนำเพลงหมอลำเข้าสู่ Ranking ระดับโลกล่าสุด ได้เวลาจุดพลุแจ้งเกิด เต๋า ทัศนัย ในฐานะศิลปินน้องใหม่ ที่มาพร้อมอินเนอร์จัดเต็ม กับซิงเกิลแรกในชีวิต เพลง กอดด้วยสายตา เพลงช้า เนื้อหากินใจ ผลงานคุณภาพจากค่ายโอมมีเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ แต่งเพลงโดย วรเชษฏฐ์ ฐานุพงศ์ชรัช, อรัณย์ หนองพล และโปรดิวซ์โดยโปรดิวเซอร์ฝีมือดี เอ้ BOTCASH สัณหภาส บุนนาค ซึ่งเพลง กอดด้วยสายตา เป็นเพลงแนว POP ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ความรัก ความสัมพันธ์ ความผูกพัน ของคนที่ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้เหมือนเดิม ด้วยเงื่อนไขบางอย่าง จึงเลือกที่จะส่งผ่านความรัก ความคิดถึงได้แค่เพียงสายตาเต๋า ทัศนัย กล่าวว่า “เพลงกอดด้วยสายตา ถือเป็นซิงเกิลแรกในชีวิต หลังจากที่สั่งสมประสบการณ์การร้องเพลงมาตลอดหลายปี จนวันนี้รู้สึกว่าถึงเวลาที่เหมาะสม ที่จะเอาเรื่องราวทั้งหมดมาถ่ายทอดเป็นเพลงของตัวเองเพลงแรกในชีวิต ซึ่งทั้งตัวเพลง เนื้อหา วิธีการถ่ายทอด บอกเลยว่าใส่ความเป็นตัวเองลงไปแบบเต็มที่สุด ๆ เลยค่ะ ทั้งไอเดียเรื่องการร้อง และดีเทลต่าง ๆ ที่ดีไซน์ลงไปในเพลงนี้ สำหรับเอ็มวีเพลงกอดด้วยสายตา รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะ เป็นความท้าทายที่ได้ชาเลนจ์ตัวเอง ด้วยความเป็นเพลงที่ค่อนข้างเศร้า เน้นซีนอารมณ์ เลยมีความยากในการแสดงออกมา โดยในเอ็มวีเพลงนี้เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านมุมของพี่น้องที่ค่อนข้างสนิทกันมาก ๆ แต่วันหนึ่งมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้ต้องแยกจากกัน ทำได้แค่รอเวลา และส่งความรักความห่วงใย ความคิดถึงผ่านทางสายตาเท่านั้น เป็นการรอคอยที่ทรมาน แต่ก็หวังว่าสักวันจะได้กลับมาพบกันอีกครั้ง ก็อยากจะฝากทุกคน ติดตามชมเอ็มวีเพลงกอดด้วยสายตากันด้วยนะคะ สามารถรับฟังได้ทางสตรีมมิ่งในทุกแพลตฟอร์ม สุดท้ายอยากขอบคุณทุกการซัพพอร์ตของทุกคน ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ศิลปินน้องใหม่คนนี้ ได้มีกำลังใจพัฒนาตัวเองต่อไปอีกขั้น ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ”Link YouTube (Official MV) : https://youtu.be/v1I55uyJa6c#TOWTassanai_FirstSingle#TOWTassanai#Towtao #กอดด้วยสายตาช่องทางการติดตาม :IG : https://www.instagram.com/towtao/TikTok : https://www.tiktok.com/@towtao19YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCUmuI0SdHmWvAiXbBltQYuQ