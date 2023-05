เคลื่อนไหวแรก!! "เบียร์ เดอะวอยซ์" โพสต์อาลัยถึงคุณพ่อ หลังประสบอุบัติเหตุรถชนเสาไฟเสียชีวิต

ทำเอาเพื่อนๆ และแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม หลังทราบข่าวนายบุญส่ง อัษฎมงคล คุณพ่อของนักร้องสาว "เบียร์ ภัสรนันท์ อัษฎมงคล" หรือ "เบียร์ เดอะวอยซ์" ขับรถพุ่งชนเสาไฟฟ้าเกาะกลางเกาะกลางถนน บริเวณหน้าวัดสามพราน ม.7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นเหตุให้เสียชีวิตล่าสุด "เบียร์ เดอะวอยซ์" ได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ด้วยการโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับคุณพ่อ พร้อมทั้งเขียนข้อความอาลัยว่า "จริงๆเราเพิ่งคุยกันว่าเดือนนี้จะไปหา แต่ไม่เป็นไรหรอก พ่อไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว เบียร์กับน้องจะอยู่ช่วยเหลือกันและกัน และทำตามความฝันกันต่อไปนะ วันพุธที่ 10 เบียจะไปส่งพ่อไปสู่สุคติ ที่วัดบางช้างเหนือ สามพราน ศาลาแม่เล็ก เวลา 4 โมงเย็นนะคะ ขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงของทุกๆคนด้วยเช่นกันค่ะ I'm gonna miss you and love you forever"ท่ามกลางแฟนๆ เข้ามาร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก