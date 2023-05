มีความเป็นวัยรุ่นยุค 90 “กันต์ กันตถาวร” โชว์จดหมายที่ “พลอย อัยดา” เขียนให้ระหว่างต้องห่างกันครั้งแรกในรอบ 10 ปี

มีเหตุต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศหลายวัน ทำเอาคู่สามี ภรรยาคนบันเทิงอย่างนักแสดงและพิธีกรหนุ่มพ่อลูกสองและภรรยาถึงกับใจหายและคิดถึงสุดๆ เพราะทั้งสองแทบจะไม่เคยอยู่ห่างกันเลยก็ว่าได้ล่าสุดได้ออกมาโพสต์จดหมายที่ภรรยาสุดที่รักบรรจงเขียนด้วยลายมือ บอกความรัก ความคิดถึง และให้ดูแลตัวเองระหว่างที่ต้องห่างไกลกันครั้งนี้ว่า“นานแค่ไหนแล้วน๊าที่เราไม่เคยแยกกัน ห่างไกลกันขนาดนี้ นับๆดูน่าจะ 10 ปีแล้ว ตั้งแต่คบกันมาจนแต่งงานกัน รวมๆแล้วก็เข้าปีที่ 15 แล้วเนอะ รู้ว่าบี๋ต้องไปทำงาน แต่ก็แอบใจหาย อดคิดถึงไม่ได้ไม่มีพลอยและลูกไปด้วยบี๋ดูแลตัวเองดีๆนะ กินข้าว กินน้ำด้วย อย่ามัวแต่ถ่ายงาน และก็กินแค่กาแฟ ไปทำงาน ไปเที่ยว หาเวลานั่งชิลๆ พักผ่อนด้วย บี๋ทำงานหนักไม่ค่อยได้พัก ถือว่าไปครั้งนี้หาเวลาพักด้วยละกันน๊า ครั้งหน้าไม่เอาแล้ว ต่อไปไปไหนด้วยกัน ไม่แยกกันแล้วนะ แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงพลอยกับลูกๆ บี๋โทรมา facetime มาได้ตลอดๆเลยน๊า พลอยจะดูแลทุกๆคนให้ดีที่สุด ไม่ต้องห่วงน๊า แล้วเจอกันวันที่บี๋กลับมา จะไปรอรับนะคะรักและเป็นห่วงเสมอ Love you to the moon and back”นอกจากนั้นหนุ่มกันต์ยังมีแคปชั่นย้ำความคิดถึง และแซวความเป็นวัยรุ่นยุค 90 ด้วยว่า“I miss uI miss our babiesเขียนจดหมายให้เป็นวัยรุ่นยุค 90 เลยรักพลอยทุกวันนะคร้าบบคิดถึงจัง #พลอยเอง #พร้อมเอง #พราวเอง #กันต์เอง”