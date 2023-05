คอนเสิร์ต Mark Tuan The Other Side Asia Tour วันแรก กระแสการตอบรับดีเกินคาดสร้างปรากฏการ์ณสีเขียวทั้งฮอลล์!!!

เปิดตัวคอนเสิรต์ด้วย wesdaboy เพื่อนคนสนิทที่ทัวร์ด้วยกันที่อเมริกาและแน่นอนก็ต้องไม่พลาดที่ไทย ทันทีที่มาร์คได้ปรากฏกายบนเวทีก็เรียกเสียงกรี๊ดได้สนั่นฮอลล์ ในชุดบอมเบอร์ แจคเกต สีเอิร์ธโทน คุมโทนทั้งชุด ทันทีที่เพลง After Hour (interlude) ตามด้วย Save me ที่ติดอันดับ 1 ใน ITUNES ถีง 13 ประเทศ ซึ่งเพลงนี้ เพียงแค่ 7 ชม ก็ได้ยอดวิวถึง 1.8 แสนวิวโดยทันที ต่อมาในเพลง Let you go ในอัลบั้ม The Other Side ที่ หนุ่มมาร์ค ใช้พื้นที่ของเวที อย่างเต็มที่ และไม่ว่าจะเดินไปไหนจุดไหนของเวที ก็มีเสียงกรี๊ดสนั่นทั้งฮอลล์และทันทีที่เริ่มเพลง Last Breath หนุ่มมาร์คก็ทักทายแฟนๆ ว่า Thailand make some noise !!! (ประเทศไทยส่งเสียงหน่อย) แน่นอนว่า ทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดี หลังจากจบเพลง Last Breath …มาร์ค ก่อนพักดื่มน้ำ ก็ทักทายทุกคน อีกครั้งว่า What’s up Thailand ? และก็ขอบคุณทุกคนที่มาในค่ำคืนนี้ และในวันนี้เป็นวันแรกของเอเชียทัวร์ หนุ่มมาร์คก็ยังหยอดคำหวานถึงแฟนๆ ว่าเค้าไม่อยากไปที่ไหนอีก นอกจากที่นี่ และยังบอกอีกว่า คิดถึงทุกคนมากๆ และจริงๆ มาร์คบอกว่า ยังเหนื่อยและเจทแลค แต่รู้สึกดีขึ้นทันทีที่ได้เจอทุกคน และเรียกตัวเองว่า พี่จ๋า !!! เท่านั้นแหละเสียงกรี๊ดลั่นฮอลล์ และสัญญาว่า จะเล่นให้ฟังทั้งอัลบั้ม และขอให้ทุกคนมีความสุขด้วยกันในค่ำคืนนี้ สำหรับคอนเสิร์ตรอบนี้ใครมาดูคือโชคดี เพราะน้องรักอย่างยุคยอม มาให้กำลังใจพี่มาร์ค เป็นมิตรภาพที่สวยงามที่สุด