Flex 104.5 ชูกลยุทธ์ Music Engagement หวังปั้นแบรนด์โต 100% จัด Flex Aqua Fest 2023 ซ้ำปีที่ 2 เตรียมสาดความเปียกพร้อมกันที่พัทยา!

สื่อวิทยุของCEO คนดัง โดยมีนั่งบริหารเต็มตัว เปิดแผนสร้างความเติบโตทางธุรกิจขึ้นอีก 100% ทั้งยอดขายและคอมมิวนิตี้ หวังสร้างปรากฏการณ์ให้ Flex 104.5 เป็น 1st Check-in ของศิลปินที่จะมาปล่อยเพลงใหม่เป็นที่แรก อย่างการเปิดกว้างให้กับทุกแนวเพลง ไม่ว่าจะ T-POP หรือ K-POP นอกจากนั้นยังรวมไปถึงฝั่งของซีรีส์วายอีกด้วยเพื่อขยายฐานกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้นนอกเหนือจากแค่ฝั่งของวงการเพลงนอกจากนี้ยังพร้อมผลักดัน Flex 104. 5 สู่ Music Engagement ผ่านอิเวนต์และคอนเสิร์ตใหญ่ระดับประเทศ ตอกย้ำความสำเร็จด้วยการประกาศจัดเทศกาลดนตรีแรกของปี ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้วกับ Flex Aqua Fest 2023 เพื่อให้คลื่นความมันส์ทางดนตรีกลับมาสร้างความสุขเต็มความจุพร้อมเปียกกว่า 10,000 คนที่สวนน้ำ Columbia Pictures Aquaverse Thailand พัทยา ชลบุรี ปักหมุดวางแผนจัดในวันที่ 24 มิถุนายน 66จี๊บ เทพอาจ กวินอนันต์ CEO Flex 104.5 เผยว่า ‘ในปีที่ผ่านมาเราพบว่า Flex 104.5 ได้รับความนิยมและเติบโตมากขึ้น โดยเฉพาะการเติบโตของคอมมิวนิตี้มีผู้ติดตามหรือดาวน์โหลดเพื่อรับฟังเพลงและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของคลื่น Flex 104.5 รวมถึงยอดการฟังจากทุกช่องทางออนไลน์ที่เติบโตกว่าสิบล้านครั้ง เราจึงเล็งเห็นศักยภาพที่จะสามารถขยายฐานธุรกิจต่อยอดในด้านอื่นๆ บนสิ่งที่เรามีเพิ่มขึ้นได้อีก โดยวางทิศทางการเติบโตไปเป็น Flex 104.5 1st Check-in ชูกลยุทธ์ Music Engagement’พร้อมย้ำชัดว่า ‘ผมเชื่อว่าเพลงไม่มีวันตาย โดยเฉพาะเพลงดีดี ไม่ว่าจะเพลงเก่าหรือเพลงใหม่จะทำหน้าที่จรรโลงใจให้กับผู้คน และ Flex 104.5 ทำหน้าที่ในการส่งต่อเพลงนั้นให้ Connect กับคน นอกจากนี้เรายังเพิ่มการผลิตคอนเทนต์อื่นๆ ที่มีเพลงเป็นจุดเชื่อมโยงเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัยที่เราได้เรียนรู้ไปพร้อมกับพวกเขา สื่อวิทยุอย่าง Flex ยังคงขับเคลื่อนบนเป้าหมายเดิมคือให้เราเป็นสื่อกลางส่งเพลงไปยังทุกคน แต่เราก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบของการนำเสนอให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น และผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงย่อมนำพาไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีขึ้นเสมอ เพื่อไม่ให้ติดอยู่กับสิ่งเดิมๆ จนสุดท้ายต้องหายไปกับการเปลี่ยนผ่านของกาลเวลา Flex 104.5 จึงได้พัฒนาและต่อยอดให้เป็นมากกว่าแค่การฟังเพลงเท่านั้น เพราะนอกจากเพลย์ลิสต์ที่ดี เพลงเพราะที่มีความหลากหลายแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องทำคือการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันผ่านเสียงเพลงและอิเวนต์ต่างๆ เมื่อสร้างสายสัมพันธ์นี้ขึ้นมาได้ จะทำให้กลายเป็นคอมมิวนิตี้ที่แข็งแรงและหากพื้นฐานเราแข็งแรงก็จะสามารถแตกไลน์ขยายธุรกิจให้เติบโตได้มากขึ้น’และในปี 66 อ้อม พิยดา ในฐานะกรรมการผู้จัดการ รับหน้าที่บริหาร Flex 104.5 สื่อสารอย่างชัดเจนว่าในปี 66 Flex 104.5 จะขับเคลื่อนผ่านแบรนด์และความสำเร็จของคลื่น (Brand Move, Brand Success Story) ซึ่งก็ตรงกับยุคนี้ที่เป็นยุคของการ ReThink และให้ความสำคัญกับความเป็น Brand.com โดยแบรนด์ที่เธอจะใช้ขับเคลื่อนไม่ใช่ Branding ส่วนตัว แต่คือ Branding ของ Flex 104.5 ให้เกิดการจดจำผ่าน ‘Music Engagement’ สร้างคอมมิวนิตี้ภายใต้ ‘LANDOM’ บน 3 แกนหลักได้แก่ 1) Event Marketing 2) Prime Location 3) Love Connectเปิดตัวด้วยการต่อยอดจากความสำเร็จอีกครั้งกับ Flex Aqua Fest 2023 ปีนี้ได้ศิลปินดังระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Cocktail, F.Hero Klear, Ink Waruntorn, Nont Tanont และ Three Man Down รวมถึงค่าย Marr ยกค่ายที่มาร่วมสาดความมันส์บนเวที ให้แฟนๆ Flex 104.5 สามารถร่วมลุ้นรับบัตรฟรีได้ที่คลื่น Flex 104.5 ซึ่งตอนนี้หลังจากแจกบัตรเฟส 1 และ เฟส 2 ก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดี อย่าลืมติดตามการร่วมสนุกรับบัตรฟรีที่แอป FlexConnect และทุกช่องทางของคลื่น Flex 104.5 ซึ่งคิดว่าบัตรที่แจกไปจะ Sold out เร็วๆ นี้อย่างแน่นอน แล้วพบกัน 24 มิถุนายน 66 นี้ ณ สวนสนุก Columbia Pictures Aquaverse พัทยา ประตูเปิดตั้งแต่เวลา 15.00 น.