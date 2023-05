“ทาทา ยัง” กับเรื่องรักซับซ้อนของเราสองสามคน

แน่นอนว่าสถานะหัวใจของคนบันเทิง ย่อมเป็นจุดสนใจของเหล่าบรรดาแฟนๆ โดยเฉพาะในสังคมโซเชียลไม่ว่าสถานะนั้นจะเป็นรัก – เลิก – โสด – มีเจ้าของ – ไม่มองหญิง หรือไม่ปิ๊งชายก็ตามเช่นเดียวกับสถานะหัวใจของซูเปอร์สตาร์คนดังอย่างทุกๆ ความรักของเธอ นับเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจ และน่าจะเรียกว่าเธอเป็นหนึ่งในคนดังเพียงไม่กี่คน ที่ผ่านสมรภูมิความรักมาแทบครบทุกสถานะโดยเฉพาะหลังจากที่เธอเลิกรากับอดีตสามี และพลันที่มีรูปคู่ของเธอกับนายแบบหนุ่มปรากฏในสื่อโซเชียล ทุกคำถามก็ประเดประดังเข้ามายังคนทั้งคู่อย่างไม่ขาดสายคือนายแบบหนุ่ม ที่ตกเป็นข่าวว่ากำลังสานสัมพันธ์กับซูเปอร์สตาร์สาว ทาทา ยัง ดังที่ปรากฏเป็นภาพในสื่อต่างๆ อย่างเปิดเผย ต่างกรรมต่างวาระและดูเหมือนจะสามารถเข้ากันได้ดีกับลูกชายคนเดียวของเธอด้วยโดยล่าสุดฝั่งของก็ยืนยันสถานะแล้วว่า เป็นคนที่คุยๆ กันอยู่คำว่าตามความหมายของคนบันเทิง โดยนัยก็คือหมายถึงกำลังคบหาดูใจกันแล้วอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้น ประเด็นที่ทำให้ความรักหนนี้ของได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ก็คือความแมน หรือไม่แมน !!??? ของฝ่ายชายนั่นเอง แต่เมื่อต่างฝ่ายต่างยอมรับซึ่งกันและกันได้ คนรอบข้าง รวมถึงแฟนๆ ที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ก็พร้อมจะยินดีปรีดาด้วยแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะเกิดประเด็นร้อนๆ ที่ทำให้ความรักของซูเปอร์สตาร์สาวกับนายแบบหนุ่ม กลายเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเมื่อมีเพจบันเทิงอย่างได้หย่อนคำใบ้เกี่ยวกับ “ดาราสาว” ที่เพิ่งเปิดตัวคบหากับแฟนหนุ่ม ที่มีลักษณะที่ดูเหมือนจะเป็น LGBTQ แต่เรื่องราวซับซ้อนไปยิ่งกว่านั้น เมื่อสืบเสาะไปมา ปรากฏว่าแฟนหนุ่มคนดังกล่าว คืออดีตคนเคยรักของผู้จัดการคนใหม่ของฝั่งดาราสาวคนนั้น !!???แม้ในข่าวไม่ได้ระบุชื่อเสียงเรียงนามของคู่กรณีทั้ง 3 ฝ่าย แต่ด้วยบริบทของเรื่องราวที่เล่าออกมานั้น ทำให้หลายคนพุ่งประเด็นไปที่คู่ของ ทาทา กับ บุ๊ค อย่างไม่ต้องสงสัยแต่ที่แน่ๆ หลังสงกรานต์ที่ผ่านมานี่เองเพิ่งประกาศว่าได้มอบหมายให้(NINJA Perfection) ที่เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตคอนเทนต์ทั้ง on air, on line และ on ground รวมไปถึงการวางแผนทางการตลาด เข้ามาดูแล รวมถึงบริหารจัดการงานในวงการให้ ซึ่งก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นผลงานของ ทาทา ในหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น และอาจจะมาในรูปแบบที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนก็เป็นได้สำหรับมีศิลปินระดับซูเปอร์สตาร์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทคนแรก ก็คือแด๊นซิ่งควีนโดยมีดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริหารบริษัท ฯชื่อชั้น และโปรไฟล์ของเอง ก็ธรรมดาเสียเมื่อไหร่อดีตเคยเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงของและซึ่งเป็นการรับไม้ต่อจากผ่านการชักนำของมือขวาของซึ่งเคยเป็นเจ้านายเก่าสมัยที่ทำคลื่นวิทยุในเครือ อาร์ เอส ด้วยกันถ้าเป็นจริงตามเนื้อความในเพจ “ข่าวบันเทิงช่อง8” ก็ต้องบอกว่าเรื่องรักซับซ้อนแบบเราสองสามคนหนนี้ ดูเหมือนจะซับซ้อนหนักขึ้นเพราะเดาทางไม่ถูกว่า ไม่รู้มาก่อน ? หรือ รู้แล้วแต่รับได้ ?หรือ.... ทั้งหมดมีเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาด !!??? ที่มีการดีลกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วผู้จัดการ 360 องศาสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2566