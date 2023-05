“New Hope Club” เปิดตัว “Nice To Never Meet You” หนังสั้นสุดโรแมนติก ที่ได้บันดาลใจจากเพลง “L.U.S.H” ของวง

ซุ่มทำโปรเจ็กต์ลับๆ เพื่อเซอร์ไพรส์แฟนเพลงชาวไทยโดยเฉพาะ สำหรับศิลปินชื่อดังจากเกาะอังกฤษวง “New Hope Club” มาไทยรอบนี้ พวกเขาหอบความสนุก ความแปลกใหม่ ที่ชวนตื่นตา ตื่นใจผ่านโปรเจ็กต์หนังสั้นที่ได้รับความร่วมมือจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย-อินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ โดยเมื่อคืนวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ระดับ Global อย่างค่าย “Universal Music (Thailand)” ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสั้นจากฝั่งบ้านเรา ภายใต้ชื่องาน “NEW HOPE CLUB - NICE TO NEVER MEET YOU PREMIERE NIGHT”หนังสั้นเรื่องนี้ได้พระเอกท็อปสตาร์เบอร์ต้นของไทยอย่าง “ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร” และนางเอกมาแรงใน พ.ศ.นี้อย่าง “แคร์-ปาณิสรา ริกุลสุรกาน” มารับบท “เรย์” และ “อัยย์” ร่วมกันถ่ายทอดหนังสั้นสุดโรแมนติกที่นำเสนอมุมมองความรัก 2 ด้าน ชวนคนดูขบคิด และตีความว่าตอนจบของหนังสั้นเรื่องนี้ ทั้ง “เรย์” และ “อัยย์” จะรักษาความสัมพันธ์ของพวกเขาในครั้งนี้ได้อย่างไร?“Nice To Never Meet You” คือหนังสั้นจากประเทศไทย ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลง “L.U.S.H” ผลงานการกำกับของ “ภูรินทร์ ตรีธรรมพินิจ” ผู้กำกับไฟแรงดีกรีนักเรียนนิวยอร์ก ผ่านคอนเซ็ปต์จำง่ายที่ว่า “ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราขอเลือกไม่รู้จักเธอดีกว่า” แค่ประโยคสั้น ๆ ก็ทำเอาตื่นเต้นอยากรู้ตอนจบแล้วว่าความรักระหว่าง “เรย์” และ “อัยย์” จะลงเอยกันในรูปแบบใด?สำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นกันเองและอบอุ่น ความสนุกสนาน และความคึกคักเริ่มต้นขึ้น เมื่อแฟนเพลงของ “New Hope Club” และแฟนๆ ด้านการแสดงของทั้ง “ต่อ” และ “แคร์” ต่างพากันกรี๊ดสุดเสียง เพื่อเป็นการต้อนรับพวกเขาเข้ามาในงาน รวมไปถึงยังพากันปรบมือให้ศิลปินไทยอย่างหนุ่ม “ปัน-สรณวรรธ พิชัยรณรงค์สงคราม” จากค่าย “Universal Music (Thailand)” และกลุ่มศิลปินจากค่าย “Def Jam Recordings Thailand” ทั้ง 5 คนได้แก่ “IRONBOY, PRADAA, NICECNX, Tobii, Archy” ที่เดินทางมาร่วมให้กำลังใจ สร้างสีสันภายในงาน และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วยเข้าสู่ช่วง Talk Session สุด Exclusive ภายในโรงภาพยนตร์เฮ้าส์ สามย่านฯ ศิลปิน และนักแสดง ร่วมพูดคุย Recap ที่มาที่ไป และความประทับใจของแต่ละคนที่มีต่อหนังสั้นเรื่อง “Nice To Never Meet You” แถมยังมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากทีมงานแอบซ่อนบัตร Lucky Fans เอาไว้ใต้ที่นั่งของผู้โชคดีที่จะได้รับภาพโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นจากเหล่าศิลปิน และนักแสดงที่แจกลายเซ็นให้แบบสด ๆ เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์นี้สามารถเรียกเสียงฮือฮาจากคนในโรงภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวหลังจากฉายหนังสั้น “Nice To Never Meet You” จบแล้ว แต่ความพิเศษที่มอบให้แฟน ๆ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะหนุ่มๆ “New Hope Club” ยังมูฟตัวเองไปหาแฟนเพลงที่โรงภาพยนตร์อีก 2 โรงฯ แบบแบบใกล้ชิดและเป็นกันเองให้หายคิดถึง พร้อมปิดงานอย่างสวยงามด้วย Acoustic Live Session มาร้อง และเล่นเพลง “L.U.S.H” ให้ฟังกันแบบสดๆ บอกเลยว่างานนี้คุ้ม และฟินสุดๆ ส่วนใครอยากชมหนังสั้น “Nice To Never Meet You” สามารถติดตามได้ทาง YouTube ช่อง New Hope Club คลิก: https://youtu.be/XUMlUKMTleI