“IS ENTERTAINMENT” จัดแฟนมีตติ้ง Be Mine the Series: Prologue Day ครั้งแรก สุดอบอุ่นครบทุกความประทับใจ

หลังจากบริษัท IS ENTERTAINMENT หยิบนิยายขายดี 4 เรื่อง จากผลงานของ คุณผู้หญิง มาเรียงร้อยเรื่องราวสู่ซีรีส์แซฟฟิค Be mine the Series ก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพียงแค่ปล่อยตัวอย่างไปไม่นาน ล่าสุดทนกระแสเรียกร้องจากแฟนๆไม่ไหว จัดงาน FAN MEETING : Be Mine the Series: Prologue Day ไปเมื่อวันก่อน ณ Major Cineplex รัชโยธิน (โรง 13)นำทีมโดย น้ำหอม อัจฉรียา ที่ควบทั้งตำแหน่งผู้จัดนักแสดงในบท พี่พีค พร้อมทีมนักแสดง ออมสิน สุพิทชา ในบท ตะวัน จากนิยาย More & More / โฟล์ค สุธิมา ในบท วินนี่ จากนิยาย More & More / ป๊อปปี้ ปาลิตา ในบท เจ้าเจ จากนิยาย Be my Baby! / ปุยฝ้าย นัยน์ปพร ในบท สิตางศุ์ จากนิยาย Be my Baby! / ฟ้าใส มิญญาดา ในบท พีรญา จากนิยาย Be my Sugar! /เฟิร์น จีรวรรณ ในบท พิพิมพ์ จากนิยาย Be my Sugar! / มิว ธัญทิพย์ ในบท พะพาย จากนิยาย Be my Boo! และ หนิงหนิง มาริกา ในบท เจ้าขา จากนิยาย Be my Boo! โดยภายในงานนอกจากทีมนักแสดงทั้ง 9 คน ได้เตรียมโชว์สุดเซอร์ไพรส์มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ โชว์ให้แฟนๆได้ยิ้มแก้มปริกันแล้ว ในงานวันนั้นยังได้ร่วมชม Prologue ร่วมกันในโรงภาพยนตร์เป็นครั้งแรก ทำเอาแฟนๆฟินและและส่งเสียงเชียร์กันอย่างไม่ขาดสาย ปิดท้ายด้วยการเซลฟี่ร่วมกันระหว่างนักแสดงและแฟนๆอย่างเป็นกันเองพร้อมกิจกรรม Hi Touch ทำเอาแฟน ๆ หอบความสุขกลับบ้านแบบอิ่มเอมหัวใจกันสุดๆเลยทีเดียว