“Mark Tuan” ลุยซ้อม เตรียมพร้อมสำหรับ ความสนุกในคอนเสิร์ต Mark Tuan The Other Side Asia Tour 2023

มาร์ค ต้วนหลังจากสร้าง soft power ของการกินทุเรียนบนหน้าจอได้อย่างน่ารักน่าเอ็นดูจนหลายคนต้องซื้อกินตาม อีกทั้งยังออดอ้อนแฟนๆ ด้วยท่าทางน่ารักคิ้วท์ ๆ ในงานแถลงข่าวได้ใจสื่อมวลชนที่ไปร่วมทำข่าวอย่างมากมายล่าสุด ทางแอคเค้าน์ ออฟฟิเชียล ของหนุ่มมาร์ค ได้ลงภาพการซ้อมอย่างหนักฝนห้องซ้อม ของหนุ่มมาร์ค โเยมีแคปชั่นใต้ภาพว่า Putting in the work for tomorrow’s show! Are you ready? ซึ่งแปลเป็นไทยได้ความว่า เตรียมแสดงสำหรับวัยพรุ่งนี้ พร้อมกันหรือยัง ? ซึ่งถ้าใครยังไม่มีบัตรในรอบนี้อาจจะต้องเรางแล้ว เพราะระบบการขายบัตรของ all ticket ที่กรุงเทพฯ จะปิด ในวันที่ 4 พฤษภาคม เวลา 18.00 น. และรอบขอนแก่น ในวันที่ 11 พฤษภาคม เวลา 18.00 น. แต่ไม่ต่องกังวลไป เพราะทั้ง 3 รอบ สามารถซื้อบัตรหน้างานได้ ที่จุดบริการขายบัตร all ticket ในบริเวณของงานเท่านั้น สำหรับใครที่มีบัตรรอบวันแรก ขอให้กำให้แน่น และอย่าสปอย!ขอบคุณภาพจาก IG @marktuandnaofficial