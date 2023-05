สุดอลัง! THE GUITAR MAG AWARDS 2023 งานประกาศรางวัลทางดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย

ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ในการจัดงานประกาศรางวัลทางดนตรีระดับประเทศกับงานเดียวที่รวมศิลปิน และคนดนตรีทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังมารวมตัวกันมากที่สุด! จากทุกค่ายเพลง ทุกแนวดนตรี ซึ่งได้จัดงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 ร่วมฉลองครบรอบปีที่ 21 ของนิตยสารสำหรับในปีนี้ทางนิตยสาร THE GUITAR MAG ได้เพิ่มรางวัลพิเศษขึ้นมาอีก 3 รางวัล คือและรวมทั้งหมด 17 รางวัลอันทรงเกียรติให้แด่ศิลปินคนเบื้องหน้า และเบื้องหลัง และยังมีการแสดงสุดพิเศษแบบของเหล่าศิลปินชื่อดังมากถึง 37 ศิลปิน กว่า 50 ชีวิตจาก 17 ค่ายเพลง พร้อมเตรียมสถานที่จัดงานสุดอลังการ และทันสมัยที่สุดในเมืองไทย รองรับผู้ร่วมงานได้มากถึง 3,000 คน ณ ชั้น 7 TRUE ICON HALL @ ICONSIAMโดยจะมีการแสดงจากศิลปินหน้าใหม่ไฟแรงที่อย่างและการเดินพรมแดงของศิลปินชื่อดังกว่า 500 คน และชมจากค่ายเพลงดัง อาทิและแฟนคลับเตรียมเสียงกรี๊ดให้สนั่นฮอลล์ ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ศิลปินคนโปรดของคุณกันได้เต็มที่ เพราะงานนี้เราเปิดให้แฟนๆ ได้เข้าชม และเชียร์ศิลปินที่ชื่นชอบกันแบบใกล้ชิดอีกด้วย โดยบรรณาธิการบริหาร หัวเรือใหญ่ในการจัดงานได้พูดถึงงานในครั้งนี้ว่า...มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับศิลปินคนโปรดของคุณได้ในงานดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยไปด้วย กันกับชมการถ่ายทอดสดตลอดงานได้ที่ Facebook และ Youtube ของ The Guitar Mag ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2023 ตั้งแต่เวลา 13.30น. เป็นต้นไป / สนใจเข้าร่วมงาน Inbox มาได้ที่ FB: The Guitar Mag