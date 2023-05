คัมแบ็กดุเดือด! “นิลมังกร The Reality Season 2” เปิดศึกชิงสุดยอดธุรกิจนวัตกรรม เริ่ม 5 พ.ค. นี้ ทางช่อง 3HD กด 33

ต่อยอดความสำเร็จจากซีซั่นแรก กับรายการ Edutainment ด้านธุรกิจนวัตกรรมรูปแบบใหม่ “นิลมังกร The Reality Season 2” ออกอากาศทางช่อง 3HD กด 33 รายการที่จะมายกระดับและพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นโดย “นวัตกรรม” เพื่อนำพาธุรกิจให้เติบโตและเป็นความภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่น เรียกว่าคัมแบ็กดุเดือด! ท้าทาย และลุ้นทุกการเดิมพันในทุกรอบการแข่งขัน เพื่อเป็นสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมเพียงหนึ่งเดียวที่จะกลายเป็น “นิลมังกร” ทีมที่ 2 ของประเทศไทย ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ REALITY เข้มข้น และ PITCHING SHOW สุดเร้าใจ ที่นำเสนอแบบผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อพัฒนาธุรกิจกลยุทธพิชิตใจคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญทุกวงการธุรกิจ อย่าง ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม สุดยอดครีเอทีฟ ขวัญใจวัยรุ่น, ผศ.ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา ผู้อำนวยการศูนย์ BrandKU, ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), และ ซ้ง ทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ที่จะมาตัดสินเฟ้นหาสุดยอดทีมที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งทีมเท่านั้น เพื่อคว้าแชมป์ เป็นนิลมังกร ทีมที่ 2 ของประเทศไทย ดำเนินรายการโดยพิธีกรอารมณ์ดี เจ้าของธุรกิจมากมาย อย่าง “วิลลี่ แมคอินทอช” ร่วมตื่นตาตื่นใจไปกับสารพัดธุรกิจนวัตกรรมสุดล้ำ พร้อมกันวันแรกศุกร์ที่ 5 พ.ค.นี้ เวลา 22.45 น. ทางช่อง 3HD กด 33สำหรับรูปแบบการแข่งขัน รายการ “นิลมังกร The Reality Season 2” จะแบ่งออกเป็น 3 รอบการ โดยรอบแรกเป็นรอบตัวแทนภาค นำเสนอธุรกิจนวัตกรรม 20 ทีม จาก 4 ภาค ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น จากหลายร้อยธุรกิจทั่วประเทศ สู่การ PITCHING ในสตูดิโอเพื่อนำเสนอกลยุทธเติบโต 3 เท่าชนะใจกรรมการด้วยวิธีการตัดสินที่เข้มข้นดุเดือดให้เหลือเพียง 12 ทีม สุดท้ายเข้าสู่รอบต่อไป ส่วนรอบที่ 2 ทั้ง 12 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องมาทำภารกิจREALITY CHALLENGE ลงพื้นที่จริง บททดสอบจริง เพื่อเฟ้นหาตัวแทนภาค 8 ทีมสุดท้าย เข้าสู่รอบ FINAL PITCHING เพื่อคว้าชัยกลายเป็นนิลมังกรทีมที่ 2 ของประเทศไทย โดย คุณ รุ่งธรรม พุ่มสีนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีมิติ จำกัด ผู้ผลิตรายการกล่าวว่า “จะควบคุมการผลิต ให้รายการมีคุณภาพ นำเสนอธุรกิจนวัตกรรมอย่างเข้มข้น และสร้างสรรค์”ดาวดวงใหม่ของธุรกิจนวัตกรรมทีมต่อไปจะเป็นใครต้องติดตามเพราะทุกการแข่งขัน เข้มข้นดุเดือด และท้าทายกับหลากหลายธุรกิจของเหล่าผู้เข้าแข่งขันทุกภาคทั่วประเทศ ทีมไหน ภาคไหน ใครจะคว้าตำแหน่ง “นิลมังกร” ทีมที่ 2 ของประเทศไทยไปครองเปิดศึกเดิมพันวันแรกศุกร์ที่ 5 พ.ค.นี้ เวลา 22.45 น. ทางช่อง 3HD กด 33 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook/นิลมังกร The Reality : https://www.facebook.com/ninmungkornth