“เเอ็ด เชียแรน” ประกาศพร้อมเลิกเล่นดนตรี! ถ้าแพ้คดีลอกผลงานคนอื่น

เอ็ด เชียแรน ถูกยื่นฟ้องว่าเพลง "Thinking Out Loud" ของเขา ได้ลอกทำนองมาจากเพลง "Let's Get it On" ของ มาร์วิน เกย์โดยระหว่างช่วงให้การในชั้นศาล เชียแรน ได้บอกกับคณะลูกขุนว่าเขาจะเลิกเล่นดนตรี ถ้าหากแพ้คดีนี้เชียแรน กล่าวอย่างชัดเจนถึงเรื่องนี้ว่า"ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริง ผมคงจบแล้ว ผมคงต้องเลิก"เชียแรน ถูกทายาทของ มาร์วิน เกย์ ซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิ์เพลง "Let's Get it On" ฟ้องโดยทายาทของศิลปินระดับตำนานได้กล่าวอ้างว่าเพลง "Thinking Out Loud" ของ เชียแรน มี 'ความคล้าย อย่างเห็นได้ชัด' และเรียกเงินจำนวน 100 ล้านดอลลาร์ เป็นค่าชดเชยด้าน เอมี เวค ผู้ร่วมเขียนเพลง "Thinking Out Loud" ก็ยืนยัน และอธิบายให้กับศาลว่าเพลงมีคอร์ดเดียวกันแต่คนละคีย์และแสดงความมั่นใจว่า การจะอ้างความใกล้เคียงกันในคอร์ดพื้น ๆ ว่าเป็นการคัดลอกผลงาน เป็นการกล่าวหาที่ฟังไม่ขึ้น