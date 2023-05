“MOVE ON CONCERT” 10-11 มิย. นี้ “กลุ่มศิลปินไพ่เด็ด” กับ 6 รอบการแสดงที่รวม พร้อมจองบัตรได้แล้วที่แอป “The Concert”

… “ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ คุณมีเกณฑ์ได้พบกับความสุข ความสนุกจนลืมไม่ลง!” …นี่คือคำทำนายจาก Muzik Move และ Monday On December ผู้ร่วมกันรังสรรค์ความบันเทิงแบบสุดปังในครั้งนี้ เตรียมพบกับกลุ่มศิลปินไพ่เด็ด 18 ศิลปิน ต่างค่าย ต่างสไตล์ ที่โคจรมาพบกันใน “LEO presents Move On จนโคจรมาเจอกัน คอนเสิร์ต” คอนเสิร์ตที่ให้แฟนเพลง Pick a show เลือกดูโชว์จากกลุ่มศิลปินที่ชื่นชอบ โดยมีทั้งหมด 6 กลุ่ม 6 รอบ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะโชว์เพียงรอบเดียวเท่านั้น! หลังจากขายบัตรได้ไม่นาน ในช่วงปลายเมษายน บัตรบางรอบได้ Sold Out ไปเรียบร้อยแล้ว และบางรอบก็เหลือไม่มากนัก ใครที่ลังเลอยู่ ยังมีเวลารีบจองให้ทัน เลือกศิลปินที่ชอบกับรอบที่ใช่ แล้วมาเจอกัน10 - 11 มิถุนายน 2566 ที่ SHOW DC HALL ชั้น 6 ศูนย์การค้า SHOW DCจากความสำเร็จเมื่อปีที่แล้ว ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สนุกแบบจุก ๆ ไปเลย เห็นอะไรก็ตื่นตาตื่นใจไปหมด ไม่ว่าจะเป็นโชว์พิเศษที่ไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อน เวทีดีไซน์ที่จัดเต็ม แสง สี เสียง ให้ความรู้สึกเหมือนลอยอยู่ในอวกาศ และความรู้สึกแบบนี้กำลังจะกลับมาอีกครั้ง ให้แฟน ๆ ได้หายคิดถึงเตรียมพบกับความสนุกและสดใหม่ กับ 18 ศิลปินไพ่เด็ดที่ทุกคนรอคอย ในปีนี้ มีความพิเศษที่ทุกคนจะต้องตื่นตาไปกับเวทีหมุนได้ 360 องศา ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา พร้อมรับคำทำนายความสนุก บนจอ LED วงกลมดีไซน์เป็นลูกแก้วขนาดยักษ์ เส้นผ่านศูนย์กลางกว่า 11 เมตร พร้อมด้วย Catwalk ยาวรอบฮอลล์ที่ศิลปินจะโคจรออกมาหาผู้ชมแบบใกล้ชิดเปิดสำรับความสนุกวันแรก ในวันที่ เสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 พบกับศิลปินกลุ่ม “THE SUN” ผู้น่าหลงใหล ด้วยเสียงใสๆ ที่ใครได้ยินต่างก็ต้องมนต์สะกด” ได้แก่ JEFF SATUR (เจฟ ซาเตอร์), ETC. (อีทีซี), HYBS (ไฮบ์ส) โชว์ถัดไปจากศิลปินกลุ่ม “THE MAGICIAN” ผู้ร่ายมนต์ บรรเลงเสียงเพลงอันทรงพลัง ที่ใครต่อใครล้วนต้องมนต์และหลงรัก ได้แก่ SLAPKISS (สแลปคิสส์), PAPER PLANES (เปเปอร์ เพลน), THREE MAN DOWN (ทรีแมนดาวน์) และศิลปินกลุ่ม “THE MOON” ผู้น่าค้นหากับเสน่ห์อันลึกลับเหมือนแสงเงาบนดวงจันทร์ ที่รู้ตัวอีกทีก็เผลอใจจนถอนตัวไม่ขึ้น ได้แก่ TILLY BIRDS (ทิลลี่เบิร์ดส์), SLOT MACHINE (สล็อตแมชชีน) และ SAFEPLANET (เซฟแพลนเน็ต)ต่อกันด้วยวันที่สอง วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 พบกับกลุ่มศิลปินที่น่าจับตามอง “THE LOVERS” ผู้น่าหลงใหล ด้วยเสียงใส ๆ ที่ใครได้ยินต่างก็ต้องมนต์สะกด ได้แก่ BOWKYLION (โบกี้ไลอ้อน), EARTH PATRAVEE (เอิ๊ต ภัทรวี), INK WARUNTORN (อิ้งค์ วรันธร) อยากสะกิดแฟนเพลงให้คอยจับตามองศิลปินกลุ่มนี้ไว้ให้ดีๆ เพราะอาจมีเซอร์ไพรซ์ท้ายปีมอบให้แฟนๆที่ต้องรอติดตาม ถัดไปเป็นโชว์จากกลุ่มศิลปิน “THE WORLD” ผู้รักอิสระที่มาพร้อมเสน่ห์อันแตกต่างที่ใคร ๆ ต้องหลงรัก ได้แก่ DEPT (เดปท์), SCRUBB (สครับบ์), POLYCAT (โพลีแคท) และในรอบสุดท้าย โชว์จากศิลปินกลุ่ม “THE DEVIL” เหล่าวายร้ายผู้น่ารัก ศิลปินตัวจี๊ดที่ใช้ความแสบ สร้างความสุข ทำลายความเศร้าให้ผู้คน ได้แก่ TATTOO COLOUR (แทททู คัลเตอร์), ZEAL (ซีล), NONT TANONT (นนท์ ธนนท์)บอกเลยว่าบนเวที Move On ปีนี้ เราจะได้เห็นการแจมกันของศิลปินในแต่ละรอบ เป็นโชว์พิเศษที่มอบให้แฟนเพลงอีกด้วย ต้องตามไปดูใน “LEO presents Move On จนโคจรมาเจอกัน คอนเสิร์ต” โดยทั้งวันที่ 10 และ 11 มิถุนายน 2566 จะมีรอบการแสดงวันละ 3 เวลา ดังนี้ 14:00 / 17:30 / 21:00 บัตรมีจำนวนจำกัด สำหรับ SUPER FAN ราคา 1,100 บาท และบัตร Regular ราคา 899 บาท ต่อ 1 รอบการแสดง ซึ่งตอนนี้ในรอบ THE DEVIL ก็ได้ประกาศ Sold out เป็นที่เรียบร้อยแล้ว! ส่วนในรอบ THE SUN และ THE LOVERS ก็มีแววว่าใกล้จะหมดแล้วด้วยเหมือนกัน ใครที่ยังลังเลอยู่ ตอนนี้ยังพอมีที่นั่งให้ได้จับจอง รีบตัดสินใจก่อนจะพลาดโอกาสนี้ไป เข้าไปเช็ครอบ เช็คที่นั่งที่ยังว่างได้ที่ https://www.theconcert.com/concerts/leo-presents-moveon-2023 หรือ Application The Concert และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/MOVEONCONCERT#LEOรวมกันมันส์กว่า #LEOคิดถึงมันส์ทุกทีที่อยู่รวมกัน#TheConcertApplication #XUbyFirstChoice #MoveOnจนโคจรมาเจอกัน#MuzikMove #MondayOnDecember #OKD