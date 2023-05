"ฝน มนัสนันท์" ลุยธุรกิจ ME FIRM BY MENUTE ผลิตภัณฑ์ชนิดชงดื่ม ระดับพรีเมี่ยม ผ่านการรับรอง FDA และจดลิขสิทธิ์เจ้าเดียวในไทย

เรียกว่าเป็นสาวแกร่งและฮอตอย่างต่อเนื่องจริงๆ สำหรับเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำชงรวมถึงยังเป็นผู้บริหารคนเก่งแห่งห้างหุ้นส่วนจำกัด มนัสนันท์ 168 ผู้จัดจำหน่าย เครื่องดื่มสำเร็จชนิดผง มีให้เลือกถึง 5 รสชาติได้แก่ กาแฟ, โกโก้, ชานม, ชาเขียวมัทฉะลาเต้ และมิกซ์เบอร์รี่ ตรา ME FIRM BY MENUTEโดยผลิตภัณฑ์ ME FIRM BY MENUTE ถือเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดชงดื่มระดับพรีเมี่ยมที่มาแรงเนื่องจาก วัตถุดิบของแต่ละรสชาตินำเข้าจากต่างประเทศรสกาแฟ นำเข้า เมล็ดกาแฟจาก Brazilรสชานมบรานว์ชูก้า นำเข้าใบชาจาก Taiwanรสโกโก้ นำเข้าดาร์กช็อคโกแลตจาก Belgiumรสชาเขียวมัทฉะลาเต้ นำเข้าใบชาจาก Japanรสมิกซ์เบอร์รึ่ นำเข้า Superfood&Superfruit จาก Brazil, Italy, Spain และได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ทุกสูตรไม่มีน้ำตาลทรายขาว, ไขมันทรานส์, คอเลสเตอรอล มั่นใจเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดชงดื่ม อีกหนึ่งทางเลือกที่ดี สำหรับคนรักสุขภาพแค่ ฉีก ชง ดื่ม อร่อย ทานง่าย ไม่อ้วนแถมคุมหิว อิ่มนาน ที่สำคัญช่วยขับไขมันสะสมและปรับสมดุลระบบขับถ่ายในร่างกายโปรโมชั่นพิเศษซื้อ3กล่อง รสใดก็ได้ รับทันทีครีมกันแดด Over Wrap By Menute มูลค่า 290 บาทแถมยังส่งฟรีตลอดรายการ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่ ที่กำลังวางจำหน่ายอยู่ในขณะนี้ (โปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด) สามารถติดตามรายละเอียดที่ Line: @Mefirm IG: Me_Firm Facebook: Me Firm และ Tiktok: Mefirm_official