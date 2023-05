“กร AUTTA” แรปเปอร์ดังปลอดภัยแล้ว หลังส่งข้อความ “ขอบคุณที่ช่วยเลี้ยงน้องไม่เอาไหน” ก่อนหายออกจากบ้าน

ทำแฟนๆ ห่วงใยอยู่ไม่น้อย หลังจากที่ค่าย YUPP แชร์โพสต์ของพี่สาวของหรือเจ้าของตำแหน่ง รองแชมป์ The Rapper ซีซั่น 2 ที่หายไปจากบ้าน ตอนนี้ครอบครัวเป็นห่วงมาก พร้อมข้อความที่อีกฝ่ายส่งมาหาคล้ายสั่งลา ระบุว่า “กรรักเฟิร์สพัดนะ โชคดีจริงๆ ที่ได้เกิดมาอยู่กับพวกมึง ขอบคุณที่ช่วยเลี้ยงน้องไม่เอาไหนแบบนี้นะ”ภายหลังโซเชียลช่วยกันแชร์ข่าวและตามหา “กร AUTTA” ก็ได้เคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความใน Auttakorn Deachmak (Korn) ระบุว่า “ตอนนี้ผมโอเคดีแล้วครับ ขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะครับทุกคน”สำหรับ “กร AUTTA” ผู้เข้าแข่งขันในรายการ THE RAPPER 2 ที่ทำให้กรรมการอย่าง “กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่” เสียน้ำตา และคนดูประทับใจในการแข่งขันรอบ PLAYOFF เป็นอย่างมาก ในเพลงนาฬิกาเรือนเก่า ซึ่งเขาได้มีการแต่งเนื้อแรปเพิ่มเข้าไป อีกทั้งยังโชว์ความสามารถในการโซโล่กีตาร์ ถึงขนาดที่ว่า “โต้ง ทูพี” ยังออกปากชมว่า AUTTA คือมิติใหม่ของรายการ The Rapper