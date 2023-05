ส่องความแซ่บ "เฟม ศณิศา" กับนโยบายสารพัดเรื่อง Sex

สำหรับ "เฟม ศณิศา" มีดีกรีเป็นหนึ่งในผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดระดับประเทศของกิจกรรม "เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE" รุ่นที่ 10 นอกจากนี้ระหว่างที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ เจ้าตัวยังได้เข้าร่วมในการคัดตัวเชียร์ลีดเดอร์อีกด้วยออกนโยบายแบบนี้ ว่าแล้วก็ถือโอกาสพาไปส่องความแซ่บของผู้สมัคร ส.ส. หญิงคนนี้กันดู (ขอบคุณภาพจากอินสตาแกรม famechira)(อนึ่งในส่วนของ "พรรคเพื่อชาติ" นั้นก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2556 ปัจจุบันมี "ฮาย" ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช ลูกสาวของนายยงยุทธ ติยะไพรัช เป็นหัวหน้าพรรค มีคำขวัญว่า "เพื่อชาติ(นี้) ไม่คต้องรอชาติหน้า")