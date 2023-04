3 หนุ่ม "ชาอึนอู, บิวกิ้น พุฒิพงศ์ และ เจฟ ซาเตอร์" พร้อมสร้างความสุข ความประทับใจในงาน KONNEC CON

เรียกว่าเอาใจแฟนคลับก่อนจะได้ไปชมโชว์สุดพิเศษ ในงานก่อนใครโดยทาง Prestige Entertainment (เพร็ซทีจ เอนเตอร์เทนเมนท์) จัดงานงานแถลงข่าว ที่นำพา 3 หนุ่มและมาทักทายกับแฟนคลับก่อนจะไปพบโชว์สุดสุดยิ่งใหญ่ที่เป็นการรวมตัวบนเวที ที่ทุกคนไม่ควรพลาดชม ภายใต้ Concept “We connect the best of them to serve the best of you”โดยภายในงานแถลงข่าวเต็มไปด้วยความอบอุ่น จากเหล่าแฟนคลับที่มาให้กำลัง 3 หนุ่ม กันอย่างแน่นบริเวณพื้นที่จัดงาน นอกจากนี้ ยังมีเหล่า ศิลปิน นักแสดง อาทิที่มาร่วมเดินพรมแดงภายในงาน พร้อมแสดงความยินดี กับผู้บริหาร Prestige Entertainment (เพร็ซทีจ เอนเตอร์เทนเมนท์) อีกด้วย