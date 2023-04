"นาย ณภัทร" ร่วมเปิดประสบการณ์เทรนด์เฟอร์นิเจอร์สุดชิค!! GRATIA ผู้นำดีไซน์ตกแต่งบ้านครบวงจร

ผู้นำเข้าแบรนด์ Boloni/Kuhlmann เฟอร์นิเจอร์บิ้วอินมาตรฐานจากประเทศเยอรมัน ที่มาพร้อมด้วยสไตล์ที่แตกต่าง หรูหรา มีระดับ และบริการออกแบบตกแต่งภายในจากดีไซเนอร์มากประสบการณ์ จำหน่าย สวิตช์ไฟระบบสัมผัส ทัชสกรีน Smart Mirrior ดีไซน์สุดเก๋ และโซล่า เซลล์ ไฟประดับสวนและสนาม ให้กลุ่มลูกค้าในประเทศไทยมากว่า 8 ปี ร่วมเปิดบูธแสดงสินค้าอีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 25 – 30 เมษายน 2566 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน อุปกรณ์นวัตกรรมต่างๆ และยังมีสินค้า collection ใหม่.!! ที่ GRATIA นำเข้ามา เพื่อเติมเต็มทุกสไตล์ เพิ่มความลงตัวให้ทุกรายละเอียดในบ้านคุณ โดยมี Mr. Ming Cai : Founder and chairman of Boloni เจ้าของแบรนด์ GRATIA และ Mr. Heiko Wilhelm : ผู้อำนวยการสตูดิโอ Boloni German Factory และคุณนิรันดร์ ทับทิบคุณา CEO GRATIA INTERNATIONAL มาร่วมให้ความรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งพระเอกหนุ่มที่จะมาร่วมเปิดประสบการณ์สัมผัสเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านสุด พรีเมี่ยม ล้ำสมัย รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าของแบรนด์ GRATIA เทรนด์ใหม่ในปี 2023 และมีรับหน้าที่พิธีกรสำหรับ GRATIA เป็นผู้นำเข้า Boloni/Kuhlmann เฟอร์นิเจอร์บิ้วอินมาตรฐานเยอรมัน ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1923 (100 ปี) ซึ่งศึกษาทดลองจนเกิดความชำนาญ (know how) ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ที่สำคัญมีดีไซน์ทันสมัย ไม่ตกยุค รวมถึงนวัตกรรมที่รังสรรค์มาตลอดกว่า 100 ปี ที่มาพร้อมด้วยสไตล์ที่แตกต่าง หรูหรา มีระดับกับราคาที่ควบคุมได้ และยังมีบริการออกแบบตกแต่งภายในจากดีไซเนอร์มากประสบการณ์ นอกจากนี้ GRATIA ยังมีบริการจำหน่าย สวิตช์ไฟระบบสัมผัส ทัชสกรีน แบรนด์ GRATIA และอุปกรณ์ Smart Home ระบบ Zigbee และกระจกอัจฉริยะ Smart Mirror เพื่อเติมเต็มทุกสไตล์ เพิ่มความลงตัวให้ทุกรายละเอียดในบ้านคุณ รวมถึงชุดครัว Walk in closet เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน บริการครบจบที่เดียวในราคาที่ควบคุมได้โดยนายเผยถึงความรู้สึกครั้งนี้ว่า “ผมได้มีโอกาสมาร่วมงานเยี่ยมชมบูธ GRATIA รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ที่สวยล้ำนำสมัยมากครับ และยิ่งรู้สึกประทับใจที่ครั้งนี้เจ้าของแบรนด์ Mr. Ming Cai : Founder and chairman of Boloni และ Mr. Heiko Wilhelm : ผู้อำนวยการสตูดิโอ Boloni German Factory และคุณนิรันดร์ ทับทิมคุณา CEO GRATIA INTERNATIONAL มาให้ความรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคดีมากๆครับ พร้อมทั้งยังมีสินค้า collection ใหม่ๆให้ได้เลือกชม ผู้ที่กำลังมองหาอุปกรณ์ตกแต่งบ้านดีไซน์สวยหรูมีระดับ ผมอยากเชิญชวนให้มาเที่ยวชมที่บูธ GRATIA กันนะครับซึ่งจะกิจกรรม Lucky Draw ให้ร่วมสนุก และมีส่วนลดพิเศษมากมายในงานนี้รับรองคุ้มแน่นอนครับ”สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการตกแต่งบ้าน คอนโด หรือออฟฟิศ มาอัพเดทเทรนด์เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งคอลเลคชั่นใหม่ๆ จากแบรนด์ GRATIA รับรองไม่ซ้ำใครได้ที่ในงานสถาปนิก’66 ตั้งแต่วันนี้ถึง – 30 เมษายนนี้ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1