“เชอรี่ เข็มอัปสร” เผยอาชีพใหม่ โชว์บัตรพนักงานออฟฟิตที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน

ไม่ค่อยรับงานละครเท่าไหร่แล้ว เพราะยังไม่เจอบทที่ถูกใจ รวมถึงพักหลังๆ “เชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ” เองก็หันมาสนใจงานด้านสิ่งแวดล้อม ดูแลแบรนด์ สิริไท ธุรกิจเพื่อสังคมที่ช่วยเหลือเกษตรกรวิถีเกษตรอินทรีย์ และยังตัดสินใจเรียนต่อ Developed By Said Business School University of Oxford หรือ โรงเรียนธุรกิจซาอิด มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด หลักสูตรองค์กรชั้นนำที่ยั่งยืนและล่าสุด เชอรี่ ก็ออกมาเผยถึงบทบาทใหม่ของตัวเองในอินสตาแกรม ว่าตอนนี้ตนเป็นสาวออฟฟิศเต็มตัวแล้ว รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนให้กับองค์กรดังแห่งหนึ่ง….“พนักงานออฟฟิศท่านหนึ่ง😆🤗💚 ขอบคุณ @ipsos.th ที่ให้เกียรติเชอรี่มาเป็น Sustainability Consultant นะคะ น่ารักตรงไม่ต้องเข้าออฟฟิศแต่มีบัตรพนักงานออฟฟิศให้ด้วยนี่แหละ 😆🤣🤗💚 เราจะช่วยกันสร้างองค์กรที่ยั่งยืนยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ 🤗🙌🏻🌏”แต่ใช่ว่า เชอรี่ จะทิ้งวงการบันเทิงไปทำงานสาวออฟฟิศเลยนะ ตอนนี้ เชอรี่ เองก็ยังถ่ายละครเรื่อง ลมเล่นไฟ อยู่ด้วย เรียกว่าทำทั้งสองอย่างควบคู่ไป