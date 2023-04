เติมเน็ตมาดูคนรักกัน!! "โต้ง ทูพี" เผยคลิปหวาน "พลอย เฌอมาลย์" ลูบไล้ทาครีมให้กันแดดให้

เรียกว่าช่วงนี้ตัวติดกันตลอด สำหรับคู่รักป้ายแดง "โต้ง พิทวัส พฤกษกิจ" หรือที่รู้จักในนาม "โต้ง ทูพี" และนักแสดงสาว "พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์" ที่ล่าสุดทั้งคู่ก็สาดความหวานใส่กันให้คนโสดได้อิจฉาตาร้อนอีกครั้งเมื่อ "โต้ง ทูพี" ออกมาโพสต์คลิปวีดิโอขณะหวานใจสาว "พลอย เฌอมาลย์" กำลังลูบไล้ทาครีมให้ พร้อมลงแคปชั่นว่า "Watchin sunset on the Beach is the best day"ซึ่งหลังจากที่ฝ่ายชายลงคลิปไป ด้าน "พลอย" รีบเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ว่า "ใช้ให้ทากันแดด แต่เราดูเหมือนคนหื่นเลยอ่าาา ลงอะไรไม่เคยถ้ามมมมม #เสียงสูง"อย่างไรก็ตามงานนี้ก็มีแฟนคลับแห่เข้ามาแซวทั้งคู่กันยกใหญ่ อาทิ เหมือนเติมเน็ตมาดูเขารักกัน, โอ้ยตายอย่างสงบ ศพสีชมพู, ได้ยินเหมือนเสียงหอมดังฟอด, เสียงจุ๊บนั้น วี้ดดดด