สยบดราม่า "ปู ไปรยา" บินกลับนิวยอร์ก หั่นผมเผยลุคใหม่ร่วมงานบิ๊กอีเวนต์

กลับมาเที่ยวสงกรานต์เมืองไทย เจอดราม่าหนักหน่วงสุดๆ สำหรับสาวแซ่บสายอินเตอร์ "ปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ก" หลังถูกสาวโซเชียลบลูลี่ว่าหุ่นเปลี่ยนไปกลายเป็นสาวเจ้าเนื้อ ร้อนถึง "สาวปู" ต้องออกมาระบายความในใจว่าแฮปปี้มากๆ กับหุ่น ณ ปัจจุบันล่าสุดขออำลาบ้านเกิด คัมแบ็คกลับไปทำงานอินเตอร์อีกครั้ง ได้รับเกียรติ เดินทางไปร่วมงานปาร์ตี้ After Partyบิ๊กอีเวนต์ แบรนด์จิลเวอร์รี่แบรนด์ดังระดับโลก Tiffany & Co. ที่เปิดร้านใหม่ “The Landmark” สาขาที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ ณ ย่าน Fifth Avenue กลางมหานครนิวยอร์กโดยนักแสดงไทยคนดัง "ปู ไปรยา" เข้าร่วมงานในฐานะ Friend of the House ได้รับความสนใจอย่างมากจากแวดวงสื่อแฟชั่นแถวหน้าระดับโลก รวมไปถึงก่อนเข้างานยังสร้างความฮือฮามีแฟนอินเตอร์ตะโกนเรียกชื่อ "ไปรยา" จากฝั่งถนนเสียงดังกึกก้อง อีกทั้งยังมีโอกาสกระทบไหล่คนดังมากมายอาทิ นักร้องฝั่งเคป๊อป Jimin (จีมิน) สมาชิกวง BTS คนดังระดับจักรวาล "Gal Gadot" (กัล กาด็อท) นักแสดงนางพญาฮอลลีวูด เจ้าของบทบาทดังจากภาพยนตร์ "Wonder Woman" นางแบบดัง Hailey Bieberงานนี้เจ้าตัวยังได้มีโอกาสรวมทีม เฟรนด์ทิฟฟานี่ south east Asia Tiffany อย่าง Heart Evangelista (ฮาร์ต อีวานเจลิสตา) ไอคอนแฟชั่นเซเลบริตี้สาวชาวฟิลิปปินส์ และ Anne curtis (แอนน์ เคอร์ติส) ดาราพิธีกรคนดังลูกครึ่งปินส์-ออสเตรเลียโดยค่ำคืนบิ๊กอีเวนต์ใหญ่ระดับสากลงานนี้ "ปู ไปรยา" มาในลุคใหม่ฉีกแนวเดิมๆ เปลี่ยนจากสไตล์ชุดดำคลาสิคเซ็กซี่ๆที่นิยมใส่ออกงาน ปรับเปลี่ยนมาเป็นฟิลลิ่งลูกคุณหนู เลือกหยิบเดรสสีขาวยาวเต็มตัวปิดกายทั้งเรือนร่าง จากแบรนด์ Staud clothing ที่กำลังมาแรงในฝั่งอเมริกา มิกซ์แอนด์แมทซ์ด้วยเครื่องประดับแบรนด์ดัง Tiffany & Co. โดยได้สไตลิลต์มืออาชีพแวดวงฮอลลีวูดครีเอทลุคให้ พร้อมกับเผยผมทรงใหม่ที่ "สาวปู" เซอร์ไพรส์สุดๆหั่นผมยาวทิ้งในรอบหลายปี ให้นิยามลุคนี้ว่า "ผู้ดี..สวยและแพงมาก" ภายในงานยังมีนักแสดงไทย "วิน เมธวิน" เข้าร่วมปาร์ตี้ในครั้งนี้ด้วยบอกเลยว่างานโกอินเตอร์ครั้งนี้ในนิวยอร์ก ระดับตัวมัมตัวมารดาอย่าง "สาวปู ไปรยา" สอบผ่านสิบสิบสิบ สวยตรงปก..ไม่จกตา ชาวโซเชียลอย่างแน่นอน