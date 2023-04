2 ตัวแม่ “ซงฮเยคโย - อิมจียอน” คว้ารางวัล Baeksang ด้าน “พัคอึนบิน” คว้า Daesang รางวัลใหญ่สุด

การประกาศผลรางวัลสุดนิ่งใหญ่ 59th Baeksang Arts Award ครั้งนี้จัดขึ้นที่ Paradise City ในเมือง อินชอน เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยมีผู้ดำเนินรายการบนเวทีประกาศผลรางวัลครั้งนี้ทั้ง ชินดองยับ, ซูจี และ พัคโบกอมรางวัลใหญ่ที่สุดของวงการบันเทิง หรือรางวัล แดซัง สาขาภาพยนตร์ปีนี้ตกเป็นของภาพยนตร์ Decision to Leave จากผู้กำกับ พัคชานอุค โดย ถังเหว่ย สามารถคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมไปได้ ซึ่งผู้กำกับไม่วามารถมารับรางวัลด้วยตนเอง โดยส่งตัวแทน รยูซึงฮี ผู้กำกับภาพ ที่ทำงานในภาพยนตร์เรื่องนี้และคว้ารางวัล Best Art Direction จากซีรีส์ Little Women ของสถานี tvN ก็ขึ้นรับรางวัลแทนพร้อมกล่าวว่า“ในปีนี้ นับเป็นปีที่ 30 ที่ผู้กำกับ พัคชานอุค ทำงานในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์ และเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เขาได้รับความรักอย่างมากจากทั่วโลกจากภาพยนตร์เรื่อง Old Boy ฉันคืดว่าเขาต้องรู้สึกภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ในปีนี้”ด้าน แดซัง สาขาโทรทัศน์ตกเป็นของ พัคอึนบี ทนายความสาวจากซีรีส์ Extraordinary Attorney Woo ซึ่งเธอขึ้นรับรางวัลทั้งน้ำตาโดยระบุว่า“ฉันขอรับรางวัลนี้ในนามของทีมงานที้งทีม ขอบคุณมากค่ะ ฉันเคยคิดมาตลอดว่า คงจะดีถ้าโตขึ้นแล้วได้รับรางวัลแดซัง ถ้าฉันไม่ล้มเลิกความฝันที่จะเป็นนักแสดงไปเสียก่อน ขอบคุณมากนะคะที่ทำให้ความฝันของฉันในวันนี้เป็นจริงในวันนี้ ฉันหวังว่าความพยายามของฉันที่จะเข้าใจ ยองอู จะเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้อื่นเพื่อที่อย่างน้อยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้ที่มีภาวะออทิสติก และหวังว่ามันจะมีประโยชน์อย่างมากเช่นเดียวกับคำชมและความสนใจที่ฉันได้รับจากเรื่องนี้นะคะ”“แม้ว่าฉันไม่ได้ทะเยอทะยานหรือมีเป้าหมายในการรับบทนี้เพื่อหวังจะเปลี่ยนแปลงโลก ฉันรับบทนี้เพื่อหวังว่าละครเรื่องนี้จะทำให้คนจิตใจดีขึ้นกว่าเดิมและจดจำบุคลิกลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลว่ามีความหลากหลาย แทนที่จะเป็นความแตกต่าง ขอบคุณที่ให้ความสนใจในละครเรื่องนี้และเจริญรอยตามนะคะ”ทางด้าน ยูอินชิก ผู้กำกับซีรีส์เรื่องนี้ ก็ได้รับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม โดยขึ้นกล่าวบนเวทีว่า“ผมขอปรบมือดังๆให้กับนักแสดง พัคอึนบิน ที่ทำให้ อูยองอู เป็นตัวละครที่ไม่มีวันลืม และอยู่ในใจของผู้ชมทั่วโลกตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ผมหวังว่าหัวใจที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ถือกำเนิดเกิดขึ้น จะถูกส่งไปยัง ยองอู ทุกคนทั่วโลกที่กำลังยืนประจันหน้ากับประตูแห่งความเปลี่ยนแปลง”นอกจากนั้นซีรีส์สุดเชือดเฉือนที่ฟาดฟันกันจนเป็นกระแสดังอย่าง The Glory ทาง Netflix ซองฮเยคโย นางเอกของเรื่อง ก็คว้ารางวัล นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมไปครอง ขณะที่ อิมจียอน ตัวร้าย คู่แค้นของนางเอก ก็รับรางวัลนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงไปครองเช่นกันทางฝั่งภาพยนตร์ที่มาแรงปีนี้และรับไปอย่างละ 3 รางวัลคือ The Night Owl และ Next Sohee โดยเรื่องแรกคว้ารางวัลทั้งผู้กำกับยอดเยี่ยม, ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และ รยูจุนยอล กับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ส่วน Next Sohee คิมซีอึน คว้า นักแสดงหญิงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม, บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และ Gucci Impact AwardGrand Prize: Park Eun Bin (“Extraordinary Attorney Woo”)Best Drama: Netflix’s “The Glory”Best Director: Yoo In Shik (“Extraordinary Attorney Woo”)Best Actor: Lee Sung Min (“Reborn Rich”)Best Actress: Song Hye Kyo (“The Glory”)Best Supporting Actor: Jo Woo Jin (“Narco-Saints”)Best Supporting Actress: Lim Ji Yeon (“The Glory”)Best New Actor: Moon Sang Min (“Under the Queen’s Umbrella”)Best New Actress: Noh Yoon Seo (“Crash Course in Romance”)Best Variety Show: Psick University “Psick Show”Best Educational Show: MBC Gyeongnam “Adult Kim Jang Ha” (literal title)Best Male Entertainer: Kim Jong KookBest Female Entertainer: Lee Eun JiBest Screenplay: Park Hae Young (“My Liberation Notes”)Technical Award (Art Direction): Ryu Seong Hee (“Little Women”)TikTok Popularity Award: Jinyoung, IUGrand Prize: “Decision to Leave”Best Film: “The Night Owl”Best Director: Park Chan Wook (“Decision to Leave”)Best New Director: Ahn Tae Jin (“The Night Owl”)Best Actor: Ryu Jun Yeol (“The Night Owl”)Best Actress: Tang Wei (“Decision to Leave”)Best Supporting Actor: Byun Yo Han (“Hansan: Rising Dragon”)Best Supporting Actress: Park Se Wan (“6/45”)Best New Actor: Jinyoung (“Christmas Carol”)Best New Actress: Kim Si Eun (“Next Sohee”)Best Screenplay: Jung Ju Ri (“Next Sohee”)Technical Award (Cinematography): Lee Mo Gae (“Hunt”)Gucci Impact Award: “Next Sohee”Baeksang Play Award: “None Elected”Best Short Play: “A Little Lonely Monologue and Always Friendly Songs”Acting Award: Ha Ji Seong (“Teenage Dick”)