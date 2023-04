เผยความลับหน้าเด็กสไตล์ตัวมัม! ของตัวแม่ “บุ๋ม ปนัดดา” กับ Dr.JiLL ADVANCED ANTI-MELASMA CREAM

เรียกว่าเป็นไอดอลของผู้หญิงหลายๆ คนสำหรับตัวมัมนางสาวไทยอีกหนึ่งผู้หญิงเก่งของวงการบันเทิงที่มากความสามารถ ส่วนเรื่องอายุบอกเลยว่าเดากันแทบถูก เพราะเวลาไม่สามารถที่จะทำอะไรความสวย ของความเป็นตัวแม่ของเธอได้ งานนี้ทางแบรนด์ดังอย่าง Dr.JiLL (ด็อกเตอร์จิล) เลยชวน บุ๋ม ปนัดดา ให้มาร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว Dr.JiLL ด้วยการเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ผิวหน้าใหม่แกะกล่อง Dr.JiLL ADVANCED ANTI-MELASMA CREAM (ด็อกเตอร์จิล แอดวานซ์ แอนตี้ เมลาสม่า ครีม) ผลิตภัณฑ์ช่วยลดเลือนจุดด่างดำแห่งวัย ช่วยจัดการปัญหาฝ้า กระ อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ทำร้ายผิว พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน “Dr.JiLL Press Conference : New Product and New Presenter” ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้โดยบรรยากาศภายในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Dr.JiLL ADVANCED ANTI-MELASMA CREAM มีแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ซึ่งงานนี้ทางพรีเซ็นเตอร์ ดร.บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ได้มาร่วมพูดคุย ทักทายสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเอง พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ ที่มาช่วยจัดการเรื่อง ฝ้า กระ จุดด่างดำ ที่เห็นผลและราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้“วันนี้เป็นวันสำคัญของบุ๋ม ที่มาอยู่ในครอบครัว ดร.จิล เรารู้จักกันมาเกือบ 9 ปี ที่เขาทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวหน้า พอเขากำลังจะออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่มีทีมวิจัยนานกว่า 5 ปี สิ่งแรกที่ บุ๋มขอ คือสามารถแก้ปัญหาได้จริง แล้วเป็นราคาที่ทุกคนจับต้องได้ สารสกัดต่างๆ ต้องไม่ทำร้ายผิว ในที่สุดจนออกมาเป็น Dr.JiLL ADVANCED ANTI-MELASMA CREAM อยากจะบอกว่ามีสารสกัดสำคัญคือ Gatuline Spot light การันตีด้วยงานวิจัยรองรับจากสถาบัน NSF ว่าเป็นสารสกัดจาก ออร์แกนิกธรรมชาติ มีความปลอดภัยสูง ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบว่าไม่ระคายเคืองผิวจากสถาบัน Green Leaf ครีมตัวนี้ทำงานด้วย 3 กลไกการ คือ ลดเลือนจุดด่างดำ ปรับสีผิว และป้องกันการเกิดฝ้าใหม่ ที่สำคัญเนื้อของเขาจะมีความเข้มข้นแต่ไม่เหนียว เหนอะหนะ สามารถซึมเข้าสู่ผิวเลยเป็นโจทย์แรกที่บุ๋มชอบมาก อีกอย่างต้องเห็นผล ไม่ทำร้ายผิว ตัวนี้ไม่ลอก ไม่แดง ไม่แสบ ทาตรงจุดที่ต้องการ มีปัญหาตรงไหน ทาตรงนั้น เราทดลองพร้อมๆ กับผู้ใช้จริงแล้วมันเห็นผล ใน 2 สัปดาห์เห็นผลชัดเจนเราเลยกล้าพูด ไม่ใช้แค่ขายของใช้แล้วต้องเห็นผลแบบบุ๋ม และคนอื่นๆ บุ๋มเลยอยากบอกต่อสิ่งดีๆ นี้กับทุกคน ไม่มีฝ้าเท่ากับหน้าเด็ก” บุ๋มกล่าวลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ช่วยลดเลือนจุดด่างดำแห่งวัย Dr.JiLL ADVANCED ANTI-MELASMA CREAM สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ Line @Dr.JiLL, Shopee, Lazada, Tiktok shop หรือตัวแทนจำหน่ายของทาง Dr.JiLL ทั่วประเทศ และติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.drjill.co.th