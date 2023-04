"นานาโอะ" คืนวงการเซ็กซี

นานาโอะเกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2531 ที่จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น เธอเริ่มงานบันเทิงในปี 2009 เมื่ออายุ 20 ปี โดยทำงานเป็นริงเกิร์ลศิลปะการต่อสู้และเรซควีนให้กับนิตยสาร Pinky สิ่งนี้ทำให้เธอชนะการประกวด Miss TGC of Tokyo Girls Collection และการประกวด Sanai Mizugi Image Girl ในปี 2010 นอกจากนี้เธอยังทำงานเป็นนางแบบแฟชั่นให้กับ Non-noในปี 2011 นานาโอะได้เป็นนางแบบพิเศษให้กับนิตยสาร Ginger เธอยังเป็นที่รู้จักในฐานะทาเร็นโต โดยปรากฏตัวในนิตยสารแฟชั่น โฆษณาทางโทรทัศน์ ละคร และรายการวาไรตี้มากมาย นานาโอะเป็นบริษัทในเครือของ Platinum Production และใช้ชื่อเต็มว่า Nanao Araiนานาโอะยังคงประสบความสำเร็จในอาชีพนักแสดงและนางแบบในญี่ปุ่น เธอได้แสดงในภาพยนตร์หลายเรื่อง รวมถึง "The Snow White Murder Case" และ "Mars: Tada, Kimi wo Aishiteru" เธอยังได้แสดงในละครเช่น "Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu" และ "Watashi ni Unmei no Koi Nante Arienaitte Omotteta" นอกจากนี้ นานาโอะยังเป็นนักแสดงประจำในรายการวาไรตี้ เช่น "Ariyoshi Hanseikai" และ "Ariyoshi Japon"