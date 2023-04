“ยอร์ช ยงศิล์ป” อยากทำเพลงกับ “แบมแบม” พักงานละคร เบื่อบทเดิมๆ

ทำเอาหนุ่มถึงกับยิ้มไม่หุบ เมื่อซิงเกิ้ลแรกในฐานะศิลปิน อย่างเพลง Seven (7) มีกระแสตอบดีจากทั้งแฟนไทยและต่างประเทศ ล่าสุดได้เจอเจ้าตัว ในงานเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ Renatar (เรนาต้า) นวัตกรรมสินค้า Renatar Ultra Me ผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหาร และ BB Plus หนุ่มยอร์ชเผยว่างานในเมืองไทยตอนนี้มีเรื่อยๆ ขอบคุณทุกคนคอยซัปพอร์ต“ก็มีเรื่อยๆ ครับ ก็ยังมีได้พักผ่อนบ้าง ขอบทุกคนที่ชอบงานเพลง ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลย มีคอมเมนต์จากต่างประเทศด้วย ก็ขอบคุณมากๆ ที่มีคนคอยซัปพอร์ตเรา”มีแพลนปล่อยเซอร์ไพรส์ภายในปีนี้ แต่เป็นอะไรยังไม่ได้คิด“ตอนนี้ก็มีครับ แต่ว่ายังบอกไม่ได้ ภายในปีนี้จะมีเซอร์ไพรส์ออกมาแน่นอน คือจริงๆ ตอนนี้ยังไม่ได้คิดไว้ แต่ว่าภายในปีนี้ต้องมีแน่นอน”สนุกกับการกลับมาทำงานในวงการไทย ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ มากขึ้น“สนุกครับมันมีอะไรใหม่ๆ เข้ามา สนุกดีครับ”อยากชวน “แบมแบม GOT7” มาร่วมงานเพลง“คิดๆ ไว้ครับ แต่ว่ายังไม่ได้ติดต่อไปเรียนเต้นที่สตูดิโอของพี่ชาย “แบมแบม” แต่ยังไม่เคยเจอตัวหรือคุยกัน“ยังไม่เคยครับ แต่ปกติผมมีไปเรียนเต้นที่สตูดิโอของพี่ชายพี่แบมแบมอยู่แล้วครับ ถามว่าฝากบอกพี่ชายเขาไปไหมว่าอยากร่วมงาน ยังไม่ได้พูดเลยครับ ผมเขินครับ”ปักหลักทำงานที่ไทยก่อน แต่ขอพักก่อนแสดง เพราะทำมาตั้งแต่เด็กแล้ว มีเสนอมาแต่บทเดิมๆ“คิดว่าอยู่ไทยไปก่อนครับ งานแสดงด้วยความที่ทำมาตั้งแต่เด็ก เลยรู้สึกว่าอยากพักไว้ก่อน แต่ว่าอันไหนที่น่าสนใจจริงๆ รู้สึกว่าเราอยากเล่นมากๆ เราก็น่าจะเล่นเราอยากเล่นอะไรที่แปลกใหม่”ซีรีส์วายก็ไม่ติด แต่ต้องดูเนื้อเรื่องก่อน“ก็ดูเนื้อเรื่องด้วยครับ ชอบสืบสวนสอบสวน ที่มันแปลกใหม่”อาจต้องเข้าปี 1 ใหม่ กำลังคุยกับมหาวิทยาลัยอยู่ผมมีคุยกับผู้จัดการไว้แล้ว ว่าได้เรียนมหาวิทยาลัยแล้ว ขอรับงานแค่ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ที่ไม่ได้กระทบกับเรื่องเรียนมากครับ อยากเรียนให้จบไปทีเดียวเลยครับ”จะเรียนสาขาการแสดงเหมือนเดิม เพราะน่าจะเอามาใช้ได้“คงเป็นเรื่องด้านการแสดงครับ อยากที่จะมาต่อยอดงานแสดงด้วย เพราะผมก็ห่างงานแสดงมาสักพักหนึ่งแล้ว