“มิย่า ทองเจือ” แท็กทีม “ปังปอนด์ อัครวุฒิ” จัดเต็มความมันส์ 5 สนามทั่วประเทศใน โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2023

มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา และนายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แถลงข่าวกิจกรรม “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2023 : MAKE EVER BETTER CAR From Circuit to the Road” ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติ นักแข่งโตโยต้า เรซซิ่ง สตาร์ทีม นำโดย ปังปอนด์ อัครวุฒิ และนักแข่งสาวน้องใหม่ “มิย่า ทองเจือ” พร้อมนักแข่งวันเมคเรซ ร่วมงาน ณ TOYOTA ALIVE ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 3 กรุงเทพฯ“Toyota Gazoo Racing Motorsport 2023” การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในรูปแบบวันเมคเรซ ที่มุ่งมั่นผลักดัน และพัฒนานักแข่งรุ่นใหม่เข้าสู่วงการ ควบคู่ไปกับการสร้างยนตกรรมที่ดียิ่งกว่า จากสนามแข่งสู่ท้องถนน ตื่นเต้น เร้าใจไปกับการแข่งขันรถยนต์วันเมคเรซทั้ง 5 สนามทั่วประเทศ ใน 4 รุ่นการแข่งขัน เริ่มที่รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง ยาริส เอทีฟ เลดี้ วันเมคเรซ ที่จะมาแทนรุ่นวีออส, ยาริส วันเมคเรซ รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ มีนักแข่งหน้าใหม่ที่อยากเริ่มเข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ต ลงมาประลองฝีมือกันมากที่สุด, ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ ศึกของกระบะพันธุ์แกร่ง พลังแรง หนักแน่นและดุดัน และ โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ โดยแชมป์ประจำปีของรุ่นนี้จะได้เข้าร่วมทีม “Toyota Gazoo Racing Team Thailand” ลงแข่งขันในรายการระดับอาชีพต่อไปโดย “มิย่า ทองเจือ” ลูกไม้ใต้ต้นของนักแข่งรถคนดัง “พีท ทองเจือ” ขอวางไมค์ชั่วคราว มาสวมชุดนักแข่งภายใต้สังกัด “โตโยต้า เรซซิ่ง สตาร์ทีม” ลงแข่งกับสาวสาวในรุ่น ยาริส เอทีฟ เลดี้ วันเมคเรซ กล่าวว่า “มิย่า คุ้นเคยและอยู่กับสนามแข่งรถมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ เพราะทั้งคุณพ่อและน้องชายก็เป็นนักแข่งรถ ส่วนตัวก็ชอบกีฬาความเร็วมากๆ อยู่แล้ว พอได้รับการติดต่อให้มาลงแข่งขันก็ตกลงเลยเพราะรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มาร่วมแข่งในรายการนี้ซึ่งที่บ้านก็ติดตามชมกันมาตลอด ที่สำคัญ มิย่าอยากเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่มารณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ด้วยการเลือกรถที่ปลอดภัย และใช้ความเร็วให้ถูกที่ ซึ่งควรแข่งกันอยู่ในสนามแข่งรถ ตอนนี้เริ่มซ้อมแล้วโดยมีน้องชายเป็นโค้ชส่วนตัว ซึ่งคุณพ่อเองให้คำแนะนำว่าเราต้องเชื่อในรถที่เราขับต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับรถที่เราใช้แข่งให้ได้ค่ะ จะทำให้ดีจะเก็บคะแนนสะสมให้ได้มากที่สุดในทุกการแข่งขันค่ะ เป็นกำลังใจกับการเป็นนักแข่งรถครั้งแรกในชีวิตให้มิย่าด้วยนะคะ”ด้าน ปังปอนด์- อัครวุฒิ มังคลสุต ที่ลงแข่งในรุ่น “ยาริส วันเมคเรซ” ด้วยรถหมายเลข 10 สีแดงคู่ใจ เป็นปีที่ 3 กล่าวว่า “ผมต้องขอบคุณทางโตโยต้า ที่สนับสนุนผมอย่างต่อเนื่อง วันนี้ในฐานะนักแข่งรถผมมั่นใจขึ้นมากมีความสุขและสนุกทุกครั้งที่ได้ลงแข่งรถในสนาม มีโอกาสไปซ้อมกับรถของตัวเองบ้างแล้วแม้เวลาจะน้อยแต่ใจสู้มากครับ ตั้งเป้าว่าปีนี้จะเก็บคะแนนรวมประจำปีให้ได้ขึ้นโพเดียมในอันดับ 1-3 ให้ได้ ขอกำลังใจจากทุกคนช่วยติดตามชมการแข่งขันและเชียร์ผมและน้องมิย่าด้วยนะครับ”และในปี 2023 Toyota Gazoo Racing Motorsport ยังได้รับการตอบรับจากนักแข่งอินฟลูเอ็นเซอร์และไอดอลคนดังที่จะมาร่วมมันส์กันในสนาม ไม่ว่าจะเป็น มะปราง - อลิสา ขุนแขวง จากทีม BBMP Motorsport, กอล์ฟ - สุรัมภา หยกโชติสกุล จากทีม Aim Motorsport และ โรเตอร์ ทองเจือ ลูกชายของคุณพ่อพีท ทองเจือ สำหรับไฮไลต์ของกิจกรรมในปีนี้ พบกับ Toyota Car Performance Show ที่จัดเต็มความแรงในรูปแบบของ Battle Drift Show จากดริฟต์คิงส์เมืองไทยที่จะมาพิสูจน์สมรรถนะของรถสปอร์ตในตำนานอย่าง GR Supra กับรถกระบะสายพันธุ์แกร่งอย่าง Hilux REVO กิจกรรม Meet and Greet อย่างใกล้ชิดกับนักแข่งตัวแทนคนรุ่นใหม่ มิย่า ทองเจือ และปังปอนด์ อัครวุฒิ รวมถึงมินิคอนเสิร์ตสุดมันส์ที่จะมาเซอร์ไพรส์เพิ่มความสนุกกันให้สุดแรงและพลาดไม่ได้กับกิจกรรมเอาใจคนรุ่นใหม่สาย e-Motorsport อย่างการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ “Toyota Gazoo Racing GT Cup 2023” เฟ้นหาสุดยอดนักแข่งรูปแบบออนไลน์ ผ่านเกมส์แข่งรถชื่อดัง Gran Turismo 7 สำหรับ PS4™ หรือ PS5™ ร่วมประลองฝีมือชิงเงินรางวัลและความเป็นอันดับ 1 กับนักแข่งจากทั่วโลก ติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ทาง https://toyotagazooracing.com/e-motorsports/แฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตติดตามความสนุกสนาน เร้าใจของ “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2023” ทั้ง 5 สนาม ทุกภูมิภาคทั่วประเทศสนามที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 สนามบางแสน กรังด์ปรีซ์ จ.ชลบุรีสนามที่ 2วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 สวนสาธารณะสะพานหิน จ.ภูเก็ตสนามที่ 3 วันที่ 1-3 กันยายน 2566 สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์สนามที่ 4วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่สนามที่ 5 วันที่ 21-23 ธันวาคม 2566 สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ร่วมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและชมการแข่งขันผ่านทาง Live Streaming ได้ที่ www.facebook.com/ToyotaGazooRacingMotorsportThailand และ IG:ToyotaGazooRacingMotorsport