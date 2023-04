77 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 ปล่อยของโค้งก่อนสุดท้าย! รอบพรีลิมฯ ชุดราตรี-ชุดว่ายน้ำทูพีช สวยฉ่ำๆ

ไม่จม ไม่หาย และไม่มีใครยอมแพ้ใครจริงๆ สำหรับ 77 สาวงามผู้เข้าประกวฝ่ากระแสดรามาจนมาถึงโค้งก่อนสุดท้ายในรอบ Preliminary ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องอวดความสวยทุกองศา ในชุดราตรียาว และ ชุดว่ายน้ำ ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารรองประธานกองประกวด มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ชี้ชนะ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ คนที่ 11 เพื่อร่วมงานกับองค์กรตลอด 1 ปี นับจากนี้ พูดชัดส่งต่อสู่เวทีการประกวด มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2023 ประเทศเวียดนาม พร้อมผลงานในระดับมหาชนภายใต้แบรนด์ มิสแกรนด์ อีกมากมายสองหนุ่มและรับหน้าที่พิธีกรหลักท่ามกลางเสียงเชียร์ของชาวด้อม และแฟนนางงามที่มาชมกันแน่น MGI HALL ชั้น 6 ศูนย์การค้า SHOW DC ถ.พระราม 9 รวมถึงที่กำลังรับชมผ่านทาง Youtube : Grand TV Live กว่า 2 แสนราย คืนนี้แขกรับเชิญคนพิเศษมาร่วมชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 ,ผู้จัดการกองประกวดฯรองผู้จัดการกองประกวดฯ เปิดเวทีด้วยผู้เข้าประกวดในชุดราตรียาวจากห้องเสื้อและดีไซเนอร์ชื่อดัง ออกแบบ ตัดเย็บอย่างประณีต โชว์ความพริ้วไหวของลายผ้า ปักเลื่อมระยับผสานกราฟฟิกสุดหรู ส่งผลให้นางงามโดดเด่น สวยสง่า ท้าทายสายตาคณะกรรมการ ตามมาด้วยการประกวดในชุดว่ายน้ำทูพีช แบรนด์ MGI Swimwear (เอ็มจีไอ สวิมแวร์) นางงามโชว์เดินสับฉบับแกรนด์ แซบ ไฟลุกหลังเสร็จสิ้นการประกวด เพจนางงาม Miss Grand Pageant Insider ขึ้นมอบรางวัลพิเศษ ซึ่งจัดขึ้นในทุกปี โดยปีนี้รางวัล Grand Spirit Award ได้แก่รางวัล GRAND Fans Vote ได้แก่และ Grand Pageant's Choice Award ได้แก่และสำหรับรางวัลพิเศษจาก GLOBAL BEAUTIES ที่ตัดสินโดยคณะกรรมการจากทั่วโลก มอบรางวัลพิเศษ BEST IN MGI SWIMWEAR ได้แก่, รางวัล BEST IN EVENING GOWN ได้แก่และรางวัล BEST NATIONAL COSTUME ได้แก่ มิสแกรนด์ นครศรีธรรมราช ปิดท้ายด้วยรางวัล GLOBAL BEAUTIES CHOICE AWARDร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 สาวงามคนใดจะได้ครองมงกุฎเกียรติยศ เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมประกวด มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2023 ที่ประเทศเวียดนาม รู้พร้อมกัน 29 เมษายน นี้ เวลา 19.00 น. ที่ MGI HALL ชั้น 6 ศูนย์การค้า SHOW DCร่วมชม ร่วมเชียร์ หรือติดตามกิจกรรมต่างๆ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ได้ทาง Youtube : Grand TVFacebook : Miss Grand Thailand ,Instagram : missgrandthailand และ TikTok